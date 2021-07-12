Кьеллини о пенальти с Англией: У нас был Джиджоне! От Джиджи мы перешли к Джиджо

«Мы выиграли. Считаю, что заслуженно. Мы почувствовали в воздухе что-то волшебное. Мы говорили об этом с начала мая.



Мы этого заслуживаем, вся Италия этого заслуживает. Мы также посвящаем это всем игрокам, которые смотрели игру дома.



Мы хотели контролировать ход матча, удерживать мяч. Несмотря на то, что получили удар в лицо на второй минуте, доминировали до конца игры.



Пенальти? У нас был Джиджоне! Мы перешли от Джиджи (Джанлуиджи Буффон) к Джиджо (Джанлуиджи Доннарумма)!



Мы счастливы и не можем дождаться, чтобы отпраздновать завтра со всеми итальянцами», — сказал Кьеллини в интервью RAI Sport.