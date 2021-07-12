Шел домой, а пришел в Рим: триумфатором Евро-2020 стала сборная Италии

31 фотография 31 фотография 31 фотография

Встреча, прошедшая на лондонском стадионе «Уэмбли», завершилась в серии послематчевых пенальти. В основное и дополнительное время счет был равным — 1:1, в серии пенальти удача улыбнулась итальянцам — 3:2.

В итоге итальянцы, которых возглавляет бывший тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини, выиграли на Евро-2020 семь матчей из семи, два из них — по пенальти и еще один — в дополнительное время.

Крах сборной России

Для сборной России нынешний чемпионат Европы получился, что называется, чужим праздником. Российская национальная команда, ведомая Станиславом Черчесовым, с разгромным счетом проиграла на Евро-2020 командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а трудовая победа над финнами (1:0) не позволила сборной даже претендовать на выход в плей-офф с третьего места: россияне бесславно замкнули квартет В.

Главным виновником поражения был назначен Черчесов. Получив много критики от СМИ и болельщиков в социальных сетях, главный тренер сборной решился на пресс-конференцию в прямом эфире, организованную в здании МИА «Россия сегодня». Увы, но свое положение специалист только ухудшил, а через несколько дней Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о его отставке.

Более того, слабое выступление сборной, причем не только в футболе, но и в хоккее и баскетболе, подвигло российских чиновников задуматься о существенных изменениях в системе организации соревнований в этих видах спорта. «Это не те результаты, которых от нас требуют налогоплательщики и правительство», — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время в Российской премьер-лиге (РПЛ) может измениться лимит на легионеров, также рассматривается введение «потолка зарплат». Работа в этом направлении доверена Минспорту РФ.

«Нужно выработать единые подходы и принципы для развития игровых видов спорта в России. Должно быть четкое понимание роли и ответственности государства и общественных организаций. После Олимпийских игр мы планируем заключение соглашений с каждой из федераций. Обязательным пунктом будет наличие у федераций программы развития, целевых показателей, критериев выполнения и объемов финансирования». Олег Матыцин министр спорта России

Санкт-Петербург справился с Евро

Читайте также В УЕФА назвали невероятным достижением проведение семи матчей Евро в Санкт-Петербурге

Еще одна российская часть чемпионата Европы — Санкт-Петербург. Он был в числе 11 городов, принимавших Евро, и справился со своей задачей куда лучше, чем сборная России. В Питере, помимо встреч россиян с бельгийцами и финнами, прошли еще три матча с участием команд из группы Е — Польши, Словакии и Швеции, а также матч группы В Финляндия — Бельгия и четвертьфинал Швейцария — Испания.

В сумме семь матчей Евро в Санкт-Петербурге посетили 132 752 зрителя. Цифра была бы больше, но заполняемость стадиона на Крестовском острове была ограничена 50% из-за пандемии коронавируса. В России уже во время турнира стали расти цифры по количеству инфицированных, но новая волна COVID-19 не помешала успешной организации игр, что позже отметили и в УЕФА.

«Оргкомитет в Санкт-Петербурге показал, чего можно достичь, когда преданные любимому делу и мотивированные люди работают вместе как одна команда, когда они разделяют одни цели и амбиции. Даже несмотря на вызванную пандемией коронавируса неопределенность, я всегда отмечал вашу нацеленность и стремление провести матчи Евро-2020». Мартин Каллен генеральный директор UEFA Events SA, дочерней организации УЕФА

На фоне выступления сборной России организация Евро-2020 была настолько успешной, что главе организационного комитета Алексею Сорокину журналисты предложили возглавить национальную команду. «Спасибо, но я лучше пешком постою», — отшутился функционер. Теперь Санкт-Петербург будет готовиться к финалу Лиги чемпионов, который пройдет на арене на Крестовском острове в 2022 году.

Венгры вернули праздник, но получили штраф

Одной из задач Евро, безусловно, стал посыл всему миру о скорой победе над коронавирусом. Чемпионат Европы стал первым большим спортивным праздником после начала пандемии, на матчи которого пускали достаточно зрителей, чтобы стадионы не казались покинутыми. И в целом организаторам задуманное удалось — несмотря на массовые ограничения и бушующую по всему континенту третью волну пандемии, праздник в городах Евро почувствовать успели.

Читайте также УЕФА наказал сборную Венгрии двумя матчами без зрителей

Отдельно в этом вопросе стоит выделить Венгрию. К началу июня более половины населения страны было вакцинировано, что позволило открыть стадион имени Ференца Пушкаша на все 100%. Как итог — «настоящий» Евро с фанатами, баннерами, скандированиями и, что показательно, скандалами.

Поведение некоторых венгерских фанатов на матчах с командами Португалии (поражение венгров — 0:3), Франции (1:1) и Германии (2:2, прошел в Мюнхене) УЕФА по итогам специального расследования признал дискриминационными. Сборная Венгрии была наказана тремя домашними матчами при пустых трибунах, один из которых — условно, а также штрафом в 100 тысяч евро. Переполненные трибуны не помогли и самой команде — несмотря на в целом приличное выступление венгры набрали только два очка и заняли четвертую строчку в «группе смерти».

Коронавирус лишил Евро двух городов — испанского Бильбао и ирландского Дублина. На всех стадионах, кроме арены в Будапеште, так или иначе ограничивали вместимость. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) признал, что после Евро в ряде стран цифра с количеством зараженных снова поползла вверх. Тем не менее, чемпионат Европы доказал, что жизнь в эпоху COVID-19 все-таки возможна.

Сердце Эриксена, «рыбка» Стерлинга

Неудача сборной России неразрывно связана с одним из главных открытий Евро — сборной Дании. В самом начале Евро в матче датчан с командой Финляндии случился самый страшный эпизод всего турнира — падение Кристиана Эриксена. Полузащитник сборной Дании перенес остановку сердца прямо на поле. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку экстренную помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. В итоге сердце удалось запустить, Эриксен выжил, а сборная Дании даже смогла закончить матч, хоть и проиграла его.

Зато дальше датчане были на высоте: вели в счете у бельгийцев (в итоге — поражение 1:2), разгромили команды России (4:1) и Уэльса (4:0, в 1/8 финала), а потом были лучше чехов в четвертьфинале (2:1). Каспер Юлманд и его команда вполне могли пройти дальше, но в полуфинальном матче со сборной Англии уже в дополнительное время при счете 1:1 в штрафной датчан упал Рахим Стерлинг, и Харри Кейн, добив мяч в сетку после отраженного пенальти, вывел британцев в финал.

Сам пенальти был, мягко говоря, спорным, поэтому момент с предполагаемой «рыбкой» вскоре стал очень популярен у интернет-пользователей и стал одним из самых запоминающихся эпизодов турнира. «Я вошел в штрафную, он резко выставил ногу. Мяч оказался в сетке, и это все, что имеет значение», — говорил сам Стерлинг после матча.

Читайте также Не радуйтесь разгрому Украины. За такую команду не стыдно

Безусловно, в актив этот Евро могут занести себе и другие команды. Например, сборная Украины под руководством Андрея Шевченко, которая дошла до четвертьфинала. «Жовто-блакитные», ведомые легендарным нападающим, не стеснялись играть в открытый яркий футбол. Но в итоге поплатились за это — англичане прошлись по сборной Украины катком, забив четыре безответных мяча.

На той же стадии вылетела с чемпионата Европы и сборная Бельгии. Один из фаворитов турнира налетел на великолепных итальянцев и пал в бою равных — 1:2. В четвертьфинале у «красных дьяволов» из-за травмы не смог сыграть Эден Азар, а другой лидер Кевин де Брейне и вовсе весь турнир мучился из-за двух разных повреждений. Вероятно, «золотое поколение» бельгийцев, которое стремительно стареет, так и не выиграет что-то значимее бронзы ЧМ-2018.

Роналду — герой без трофея

Читайте также Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу

На чемпионате Европы мы стали свидетелями нескольких по-настоящему впечатляющих рекордов и завершения довольно продолжительных серий. Главное лицо этой рубрики — неподражаемый Криштиану Роналду, сыгравший уже на своем пятом Евро (и это тоже рекорд). Уже в первом туре в матче с командой Венгрии (3:0) португальский форвард сделал дубль и побил рекорд по количеству голов в финальных стадиях чемпионатов Европы, принадлежавший Мишелю Платини и державшийся аж с 1984 года. Новая планка — 14 голов, потому что потом Роналду забил еще трижды.

Кроме того, нападающий, забив два гола в ворота сборной Франции, повторил мировой рекорд по голам на уровне национальных сборных, принадлежавший иранцу Али Даеи. В активе у двух форвардов теперь по 109 мячей в официальных матчах. Выйти на единоличное первое место Роналду мог в игре 1/8 финала с бельгийцами, но оборона соперников была безупречна, и португальцы закончили выступление на Евро. Тем не менее, скоро Криштиану все же обойдет коллегу, ведь Али Даеи закончил карьеру в 2007-м, а 36-летний Роналду, кажется, ничего заканчивать не собирается.

Вообще чемпионат Европы был богат на голы, став самым результативным в истории. Но интересной аномалией именно на Евро-2020 стало количество автоголов.

За всю предыдущую историю чемпионатов Европы было зафиксировано всего девять автоголов, а на этом сразу 11!

Еще один рекорд, связанный с взятием ворот, принадлежит чеху Патрику Шику. В матче с командой Шотландии форвард попал в сетку с дистанции 45,5 метра, и этот гол стал самым дальним в истории не только чемпионатов Европы, но и мира!

Предыдущее достижение (43 метра) принадлежал Давиду Вилье, который забил чилийцам на чемпионате мира-2010.

Not coming home

Главная цифра этого чемпионата Европы — 60. К юбилею был задуман именно такой формат проведения Евро — в 12 городах по всему континенту. Но столько же лет, то есть никогда, в финал этого турнира не выходила сборная Англии. Британские болельщики как могли иронизировали над этим фактом, но продолжали поддерживать «трех львов». И в итоге на юбилейном Евро их команда все-таки вышла в финал и была даже в шаге от трофея.

Команда Гарета Саутгейта вышла из группы со сборными Хорватии, Чехии и Шотландии не только без единого поражения, но и без пропущенных мячей. Не пропустили британцы и в первых двух матчах плей-офф, «засушив» команды Германии (2:0) и Украины (4:0). Бетонную оборону Саутгейта смогли преодолеть датчане в полуфинале (победа англичан — 2:1) и итальянцы в финале. Еще три мяча Джордан Пикфорд пропустил в серии пенальти в финальном матче.

Важно отметить, что вся финальная часть чемпионата Европы проходила на главном стадионе Великобритании — «Уэмбли». И успешное выступление на нем сборной Англии уже со стадии полуфинала спровоцировало народные гуляния, гимном которых стала ироничная песня «It’s coming home», сопровождающая «трех львов» еще с 1996 года. Гуляли в Лондоне и в день финала, даже не дождавшись результата матча с итальянцами.

В Риме в это время родился другой слоган — «It’s coming to Rome». Итальянцы ждали Кубок Анри Делоне не меньше, чем англичане — в последний раз команда становилась чемпионом в далеком 1968 году. Могли победить в 2000-м, но в финале пропустили от французов в дополнительное время.

Спустя 21 год отыгрываться пришлось самим итальянцам. «Скуадра адзурра» пропустила на четвертой минуте, но ждать до компенсированного времени не пришлось — Бонуччи запихал мяч на 67-й минуте. А в серии пенальти хуже свои попытки выполнили британцы. И кубок действительно едет в Рим.