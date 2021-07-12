Полиция Лондона задержала 45 человек в день финала ЕВРО-2020

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«Мы задержали 45 человек, обеспечивая порядок на сегодняшнем финале Евро-2020. Несколько полицейских все еще дежурят и помогают фанатам покидать стадион “Уэмбли” и центр Лондона. Мы следим за вашей безопасностью», — говорится в заявлении полиции.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что фанаты сборной Англии, разочарованные проигрышем своей команде в финале чемпионата Европы по футболу, начали жечь файеры и переворачивать мусорные баки. При этом серьезных беспорядков в центре Лондона замечено не было.