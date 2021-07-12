Полиция Лондона задержала 45 человек в день финала ЕВРО-2020
Полиция Лондона сообщила, что 45 человек были задержаны в день финала Евро-2020.
Полиция Лондона сообщила, что 45 человек были задержаны в день финала Евро-2020.
«Мы задержали 45 человек, обеспечивая порядок на сегодняшнем финале Евро-2020. Несколько полицейских все еще дежурят и помогают фанатам покидать стадион “Уэмбли” и центр Лондона. Мы следим за вашей безопасностью», — говорится в заявлении полиции.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что фанаты сборной Англии, разочарованные проигрышем своей команде в финале чемпионата Европы по футболу, начали жечь файеры и переворачивать мусорные баки. При этом серьезных беспорядков в центре Лондона замечено не было.
В финале команда Италии обыграла на «Уэмбли» в Лондоне сборную Англии в серии пенальти — 3:2.