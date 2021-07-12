За месяц до Евро Манчини сказал: 12 июля хочу на пляже в Портоново раздавать автографы как тренер-чемпион. Вперед!

32 фотографии 32 фотографии 32 фотографии

Роберто Манчини возглавляет сборную Италии чуть больше трех лет — и все это время мечтал о победе на Евро. Ради работы в сборной Италии тренер отказался от 13 млн евро по контракту с «Зенитом», на каждой пресс-конференции говорил, что хочет выиграть крупные турниры (и чемпионат Европы, и чемпионат мира).

Май 2018-го: «Я должен быстро поставить команду на ноги, чтобы она смогла побороться за победу на Евро-2020, а затем на ЧМ-2022. Других задач нет».

Декабрь 2018-го: «Мы должны подготовиться к чемпионату Европы. Сборная Италии должна быть среди основных претендентов на победу, такова наша цель».

Июнь 2019-го: «Я хочу выиграть чемпионат Европы и чемпионат мира. Мы не выигрывали Евро с 1968 года, так что на этот турнир у нас есть особая мотивация».

Так можно продолжать бесконечно.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5c97a76c11517237605b" data-vnd="5c97a76c11517237605b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5c97a76c11517237605b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что Манчини доказывал амбиции на деле — Роберто запустил великую серию из 34 матчей без поражений. Тренер продолжает отрываться от рекорда Витторио Поццо, который выиграл с Италией два ЧМ подряд.

В середине мая Роберто рассуждал об отпуске после Евро: «Где я вижу себя 12 июля? В Портоново, на пляже. Вечером ужинаю с друзьями, и нашу беседу прерывают веселые дети, которые просят автографы у тренера, выигравшего чемпионат Европы».

Портоново — курорт на Адриатическом побережье Италии, в родном регионе тренера Марке. Манчини признавался — это любимое место на Земле.

«Волшебное место, куда я всегда хотел бы вернуться и привезти команду — но сначала надо поработать на футбольном поле», — рассказывал Манчини во время съемок рекламной кампании Марке.

Джорджо Кьеллини говорил, что Манчини заразил своей одержимостью всю команду.

«Победа на Евро — мечта, которую мы воплощали в жизнь более трех лет. Тренер загонял эту мысль в наши головы, пока она не застряла. Когда он впервые заговорили о победе в чемпионате Европы, мы подумали, что он сошел с ума. Но сейчас мы очень близки. В дюйме от трофея», — говорил капитан сборной перед финалом.

Для Роберто Манчини-игрока международный турнир — особая боль. Его не вызвали на ЧМ-1986, на Евро-88 Манчини был основным в сборной Адзельо Вичини, но спустя два года тот же тренер решил, что Манчини — железный запасной. В 92-м Италия не попала на турнир, в 94-м Арриго Сакки отцепил Манчини в последний момент.

«Учитывая, что я начал свою международную карьеру очень рано, я потенциально мог бы сыграть за Италию на четырех чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы. И я хотел бы сыграть! Но по многим причинам не добился желаемого — за исключением победы на чемпионате Европы U-16. Надеюсь, все упущенное Манчини-игроком может быть достигнуто Манчини-тренером , — говорил Роберто в интервью ФИФА несколько лет назад.

А вот слова Манчини перед финалом: «У меня была возможность сыграть за команду U-21, за великолепную взрослую команду. Мы были прекрасны, но не смогли выиграть ни чемпионат Европы, ни чемпионат мира 1990 года, хотя мы этого заслужили. Я надеюсь, что смогу насладиться опытом, который не получил как игрок».