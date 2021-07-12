За месяц до Евро Манчини сказал: 12 июля хочу на пляже в Портоново раздавать автографы как тренер-чемпион. Вперед!
Помешан на Евро.
Помешан на Евро.
Роберто Манчини возглавляет сборную Италии чуть больше трех лет — и все это время мечтал о победе на Евро. Ради работы в сборной Италии тренер отказался от 13 млн евро по контракту с «Зенитом», на каждой
Май 2018-го: «Я должен быстро поставить команду на ноги, чтобы она смогла побороться за победу на Евро-2020, а затем на ЧМ-2022. Других задач нет».
Декабрь 2018-го: «Мы должны подготовиться к чемпионату Европы. Сборная Италии должна быть среди основных претендентов на победу, такова наша цель».
Июнь 2019-го: «Я хочу выиграть чемпионат Европы и чемпионат мира. Мы не выигрывали Евро с 1968 года, так что на этот турнир у нас есть особая мотивация».
Так можно продолжать бесконечно.
Стоит отметить, что Манчини доказывал амбиции на деле — Роберто запустил великую серию из 34 матчей без поражений. Тренер продолжает отрываться от рекорда Витторио Поццо, который выиграл с Италией два ЧМ подряд.
В середине мая Роберто рассуждал об отпуске после Евро: «Где я вижу себя 12 июля? В Портоново, на пляже. Вечером ужинаю с друзьями, и нашу беседу прерывают веселые дети, которые просят автографы у тренера, выигравшего чемпионат Европы».
Портоново — курорт на Адриатическом побережье Италии, в родном регионе тренера Марке. Манчини признавался — это любимое место на Земле.
«Волшебное место, куда я всегда хотел бы вернуться и привезти команду — но сначала надо поработать на футбольном поле», — рассказывал Манчини во время съемок рекламной кампании Марке.
Джорджо Кьеллини говорил, что Манчини заразил своей одержимостью всю команду.
«Победа на Евро — мечта, которую мы воплощали в жизнь более трех лет. Тренер загонял эту мысль в наши головы, пока она не застряла. Когда он впервые заговорили о победе в чемпионате Европы, мы подумали, что он сошел с ума. Но сейчас мы очень близки. В дюйме от трофея», — говорил капитан сборной перед финалом.
Для Роберто
«Учитывая, что я начал свою международную карьеру очень рано, я потенциально мог бы сыграть за Италию на четырех чемпионатах мира и четырех чемпионатах Европы. И я хотел бы сыграть! Но по многим причинам не добился желаемого — за исключением победы на чемпионате Европы U-16. Надеюсь, все упущенное
А вот слова Манчини перед финалом: «У меня была возможность сыграть за команду U-21, за великолепную взрослую команду. Мы были прекрасны, но не смогли выиграть ни чемпионат Европы, ни чемпионат мира 1990 года, хотя мы этого заслужили. Я надеюсь, что смогу насладиться опытом, который не получил как игрок».
Теперь можно отдыхать в Портоново.