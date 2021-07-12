«Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито». Игрок сборной Англии Магуайр — о поражении в финале Евро
Защитник сборной Англии Харри Магуайр прокомментировал поражение от национальной команды Италии в финале Евро-2020.
Защитник сборной Англии Харри Магуайр прокомментировал поражение от национальной команды Италии в финале Евро-2020.
Решающая игра чемпионата Европы состоялась 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой итальянцев по пенальти (3:2) после ничьей в основное и дополнительное время (1:1).
«Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито. Парни опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка», — цитирует Магуайра официальный сайт УЕФА.
Отметим, что Магуайр реализовал один из послематчевых пенальти своей команды, в отличие от Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Саки.