«Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито». Игрок сборной Англии Магуайр — о поражении в финале Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
11:36 (мск), источник: Sport24

«Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито». Игрок сборной Англии Магуайр — о поражении в финале Евро

Защитник сборной Англии Харри Магуайр прокомментировал поражение от национальной команды Италии в финале Евро-2020.

Наверх
31
фотография
31
фотография
31
фотография

Решающая игра чемпионата Европы состоялась 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой итальянцев по пенальти (3:2) после ничьей в основное и дополнительное время (1:1).

«Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито. Парни опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка», — цитирует Магуайра официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Магуайр реализовал один из послематчевых пенальти своей команды, в отличие от Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Саки.

Италия
1:1
По пенальти: 3:2Основное время: 1:1 (0:1)
Англия
 За русскоязычной стримершей устроил слежку ее подписчик: «Меня преследуют в реальной жизни и угрожают убийством»
«Твоя жена — сука неверная». Макгрегор оскорбил жену Порье после поражения на UFC 264: видео
Главные темы
Манчини был помешан на том, чтобы выиграть Евро, и добился этого
Шел домой, а пришел в Рим: счастливая Италия и другие итоги Евро
Английские болельщики избивали итальянских на выходе с «Уэмбли»
Доннарумма — герой Италии, хотя недавно его ненавидели фанаты
«Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито». Игрок сборной Англии Магуайр — о поражении в финале Евро
Аршавин о пенальти в финале Евро: Такие бездарности. У меня нет никакого удовольствия от просмотра финала
Полиция Лондона задержала 45 человек в день финала ЕВРО-2020
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Кьеллини о пенальти с Англией: У нас был Джиджоне! От Джиджи мы перешли к Джиджо
Мостовой: Двойной заменой под пенальти Саутгейт войдёт в историю. Он отнял у Англии титул
На решающий пенальти тренер Англии отправил 19-летнего мальчишку. Саутгейт точно психолог?
Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и погромы в Лондоне: события главного матча Евро-2020
Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу
Карасев: В УЕФА были довольны нашей судейской бригадой
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Италия вырвала победу в финале в серии пенальти
Сборная Италии по футболу впервые с сентября 2020-го пропустила первой
Принц Уильям вместе с сыном отпраздновал гол Англии в финале Евро: видео
Англия забила первым же ударом! Самый быстрый гол в истории финалов Евро
Английские фанаты громят Лондон перед финалом Евро. Напиваются, прорываются на стадион без билетов и дерутся
Более 50 человек штурмом ворвались на «Уэмбли» перед финалом Евро
Сборные Англии и Италии назвали стартовые составы на финал Евро-2020
Санчо о победе Англии на Евро: Никогда не пил пиво. Придется спросить у мамы разрешения
УЕФА раздумывает об увеличении количества команд на Евро до 32
Викторина
Как внимательно вы смотрели Евро?
Сборная Англии откажется от призовых за победу на Евро
Харри Кейн: «Англия должна победить в финале Евро»
Кьеза начал Евро на скамейке, но стал героем сборной Италии. Финал — его шанс превзойти отца
Саутгейт о финале Евро: «90 тысяч зрителей — это Колизей. Большие пальцы рук либо поднимут, либо опустят»
«Жухалы не должны быть чемпионами Европы». Губерниев рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020
Cборная Англии почти на полмиллиарда дороже Италии. С фаворитом финала всё ясно?
Роналду и Месси — действующие победители Евро и Кубка Америки. Только сегодня
На финале Евро-2020 ожидают нашествие насекомых. Похожая история была пять лет назад
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
31Италия — чемпион Европы!
21Англия впервые вышла в финал Евро
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
24Дания пробилась в полуфинал Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
Магомед Оздоев: «На сборную России сильно набросились. Но это показывает, что страна сильно в нас верит. Это приятно!»
«Тянули за волосы, плевали в детей». Датчане — о поведении фанатов сборной Англии на Евро
Англия как никогда близка к первому трофею за 55 лет: анонс главного матча года
Кто станет лучшим футболистом Евро-2020? Есть несколько явных фаворитов
Королева Елизавета II обратилась к главному тренеру сборной Англии
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Суперкомпьютер дал прогноз на финал чемпионата Европы
Спинаццола прилетел в Лондон, чтобы поддержать сборную Италии в финале
«Ваши ожидания — ваши проблемы». История главной цитаты российского футбола
Невилл о финале Евро-2020: Главный момент для страны. Второго шанса у парней не будет
В УЕФА назвали невероятным достижением проведение семи матчей Евро в Санкт-Петербурге
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь