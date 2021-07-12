Позорное поведение болельщиков Англии: вылавливали фанатов Италии на выходе с «Уэмбли» и били их (видео)

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Англия и Италия выдали мощный финал Евро-2020 на «Уэмбли» — с интригой, интересной развязкой и драмой в серии пенальти: молодые Санчо, Рэшфорд и Санчо не справились с давлением, а Доннарумма сделал два крутых решающих сейва.

Тем не менее антураж главного матча года был безнадежно испорчен английскими болельщиками. Еще до игры они устроили настоящее безумие в городе: напивались, бросались бутылками и дрались.

Но после финального свистка английские болельщики и вовсе пробили дно. Расстроенные поражением своей сборной, они стали вылавливать немногочисленных итальянских фанатов у выхода со стадиона и избивать.

Англичане беспощадно лупили всех, кто хоть немного внешне напоминал им итальянцев. При этом они не стеснялись нападать со спины и толпой забивать лежачих. Разумеется, у «жертв» дебоширов не было ни единого шанса выстоять против них.

Видео с позором англичан, молниеносно разлетелись в соцсетях. Так что сейчас весь мир хейтит безумных английских фанатов.

«Что черт возьми с ними не так?».

«Позор, надо уметь признавать поражение».

«Вот поэтому они не заслужили победу. Отвратительное поведение».

«Настоящие животные».

«Отвратительно».