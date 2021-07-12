«Ты должен был встать перед этим ребенком и сказать, что сам пойдешь бить пенальти». Рой Кин раскритиковал опытных игроков сборной Англии

— Если вы Грилиш или Стерлинг, вы не можете позволить молодому парню встать перед вами. Вы не можете сидеть там и говорить: «Я вижу, как 19-летний парень идет передо мной, когда я сыграл гораздо больше игр, когда у меня гораздо больше опыта…». Ты должен встать перед этим ребенком и сказать: «Слушай, я сейчас пойду», — сказал Кин в интервью ITV.