«Ты должен был встать перед этим ребенком и сказать, что сам пойдешь бить пенальти». Рой Кин раскритиковал опытных игроков сборной Англии

Британцы проиграли Италии в послематчевой перестрелке с одиннадцатиметровой отметки.
У англичан последним к точке подошел 19-летний Букайо Сака, который и не смог реализовать решающий удар.
— Если вы Грилиш или Стерлинг, вы не можете позволить молодому парню встать перед вами. Вы не можете сидеть там и говорить: «Я вижу, как 19-летний парень идет передо мной, когда я сыграл гораздо больше игр, когда у меня гораздо больше опыта…». Ты должен встать перед этим ребенком и сказать: «Слушай, я сейчас пойду», — сказал Кин в интервью ITV.
Напомним, сборная Италии во второй раз выиграла чемпионат Европы. Ранее итальянцы побеждали в финале 1968 года.