Англия проиграла седьмую серию пенальти на крупных турнирах

31 фотография 31 фотография 31 фотография

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5c97a76c11517237605b" data-vnd="5c97a76c11517237605b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5c97a76c11517237605b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Для команды «трех львов» это поражение стало седьмым в серии послематчевых ударов за всю историю историю выступления на крупных турнирах, сообщает Goal.

До этого представители Туманного Альбиона трижды проигрывали в серии пенальти на чемпионатах мира и трижды — на чемпионатах Европы.