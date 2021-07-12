Англия проиграла седьмую серию пенальти на крупных турнирах
Сборная Англии по пенальти уступила итальянцам в финале чемпионата Европы 2020 года.
Сборная Англии по пенальти уступила итальянцам в финале чемпионата Европы 2020 года.
Для команды «трех львов» это поражение стало седьмым в серии послематчевых ударов за всю историю историю выступления на крупных турнирах, сообщает Goal.
До этого представители Туманного Альбиона трижды проигрывали в серии пенальти на чемпионатах мира и трижды — на чемпионатах Европы.
Напомним, что англичане в этом году впервые вышли в финал континентального первенства.