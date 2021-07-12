Кьеллини 17 лет шел к трофею со сборной. Он уходил, терпел тяжелые травмы, разбивал голову — и все не зря

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
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Португалия
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4
Венгрия
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13:00 (мск), источник: Sports.Ru

Кьеллини 17 лет шел к трофею со сборной. Он уходил, терпел тяжелые травмы, разбивал голову — и все не зря

Джорджо Кьеллини — супергерой «Ювентуса». Он единственный взял 9 чемпионств из 10 за последние 10 лет, но ничего не выигрывал в сборной за 17 лет.

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Источник: Reuters

И мог не выиграть Евро-2020. Джорджо почти полностью пропустил сезон-2019/20 из-за травмы (сыграл 4 матча в Серии А, 90 минут — только в первом туре) и, вероятно, пропустил бы турнир, если бы не перенос.

Через год Кьеллини первым поднял кубок Евро над головой.

Источник: Reuters

Кьеллини не поехал на ЧМ-2006, потому что был слишком молодым (хотя дебютировал в сборной за полтора года до турнира)

Братья-близнецы Джорджо и Клаудио Кьеллини всегда любили баскетбол, но папа подталкивал сыновей к футболу. Оказалось, не зря. В баскетболе у братьев вряд ли бы получилось. Рост Джорджо — всего 187 сантиметров, немало для футболиста и неброско для баскетболиста.

Джорджо и Клаудио вместе ходили в футбольную секцию, но на этом сходства заканчивались.

«В детстве моим кумиром был Мальдини, — говорил Кьеллини официальному сайту УЕФА. — Я был болельщиком “Милана”, а мой брат — “Юве”. Мы были расколоты, как и папа с мамой. Отец был фанатом “Ювентуса”, а мама поддерживала “Милан”, так что мы соперничали в семье».

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Уже в 15 лет братья разделились. Джорджо стал профессиональным футболистом, а Клаудио (чуть позже) — его агентом. Кьеллини вообще готовился к пути кумира Мальдини — поехал на просмотр в «Милан».

«Мы были уверены, что его возьмут, — говорил Gazetta dello Sport Паоло Саммарко, футболист академии “Милана”, игравший на том просмотре с Кьеллини. — Джорджо был застенчивым, вежливым парнем. Немного пухлым, но мощным».

Кьеллини не взяли, он провел еще пару лет в «Ливорно» Вальтера Маццари в Серии Б и собирал юношеские и молодежные трофеи: золото Евро-2003 до 19 лет и бронзу Олимпиады-2004 (сыграл 6 минут в двух матчах).

В 2004-м Джорджо вообще прорвало — он перешел «Фиорентину», моментально стал основным левым защитником и в 20 лет дебютировал в сборной.

Источник: AFP 2021

Через год Кьеллини перебрался в «Ювентус» Фабио Капелло и конкурировал с главным левым защитником Италии Дзамброттой. Получалось неплохо — 17 матчей в основе. Вот только тренер сборной не видел его в составе на чемпионат мира. Липпи бескомпромиссно доверял Фабио Гроссо, а Кьеллини отправлял в молодежку.

По принципу Станислава Черчесова. Там нужнее.

Первый большой турнир: Кьеллини сломал Каннаваро перед Евро-2008, заменил его и стал лучшим защитником Италии

Следующие два года Кьеллини возвращал «Ювентус» в Серию А, параллельлно превращался в центрального защитника (туда его перевел Дидье Дешам) и утвердился в сборной, хотя до Евро играл только в неважных матчах против ЮАР и Фарерских островов. Основной парой наигрывали Каннаваро и Матерацци.

Но на одной из первых тренировок перед Евро-2008 Кьеллини столкнулся с Каннаваро. После безобидного стыка Фабио разорвал связки лодыжки и пропустил турнир. Джорджо расплакался и чувствовал себя сильно виноватым. Помог сам Каннаваро.

«Я утешил его, — рассказывал Фабио в интервью Gazetta dello Sport. — Сказал, что он не виноват. Если бы я этого не сделал, мы бы потеряли не одного игрока, а двоих. Я объяснил ему, что такие вещи случаются и он должен смотреть в будущее. А еще сказал, что теперь Джорджо должен обязательно забить гол. И он уже знает, кому его посвятить».

Кьеллини не сыграл с Нидерландами (0:3), но полностью провел остальные матчи Евро-2008 и стал одним из лучших итальянцев на турнире. В четвертьфинале с Испанией (проиграли по пенальти) Джорджо даже назвали лучшим игроком матча.

Источник: AFP 2021

К 2010-му Джорджо трансформировался в жесткого и ужасно неприятного центрального защитника. Он ничего не боялся: интернет полон его фотографий с перевязанной головой, ранами или кровью из носа прямо во время матча. Мешал и вредил нападающим: срывал защитную маску с Паццини и персонально грубил Златану Ибрагимовичу.

Даже несмотря на провал Италии на ЧМ в ЮАР, Кьеллини был одним из лучших. Его хотели «Бавария», «Реал» и даже «Манчестер Сити», но «Юве» не отпустил. Об этом публично сожалел Роберто Манчини:

«Да, Кьеллини — стержень защиты “Ювентуса”, — говорил он Sky Sports. — Конечно, его очень сложно отпустить из Италии».

Источник: AFP 2021

Именно тогда в «Ювентусе» и сборной Италии образовалась великая связка Кьеллини — Бонуччи, в которой Джорджо выгрызал мячи, сочетая Каннаваро и Матерации, а Бонуччи начинал атаки.

Приключения Кьеллини в сборной не закончились. В 2012-м чуть не пропустил Евро из-за травмы, в 2014-м его укусил Суарес, а в 2018-м он вообще закончил карьеру в сборной

Праймовая связка Бонуччи-Кьеллини-Бардзальи сделала «Ювентус» девятикратным чемпионом Италии и вернула сборную в топ.

Правда, в 2012-м Италия чуть не осталась без Кьеллини. Он получил травму прямо перед турниром. В последнем туре Серии А против «Аталанты» Джорджо истошно заорал от боли. Кьеллини даже пропустил товарищеский матч с Россией (0:3), но Чезаре Пранделли публично поддержал и успокоил Кьеллини: «Я буду ждать тебя! Ты едешь на чемпионат Европы».

Все шло здорово. Италия добралась до финала Евро, пройдя Англию и Германию, но в финале с Испанией обнажились проблемы.

27-летний Кьеллини просто не успевал закрывать шустрых Сильву и Фабрегаса. На 14-й минуте они организовали гол. Защитник прозевал забегание Сеска, а Сильва забил. Через семь минут Джорджо получил травму и проиграл первый взрослый международный финал.

В 2014-м Кьеллини укусил Суарес. Италия вылетела.

Источник: AFP 2021

В 2016-м — тоже неудача, проиграли Германии в четвертьфинале.

А в 2017-м вообще не отобрались на чемпионат мира. Кьеллини объявил о завершении карьеры в сборной — как и Буффон.

Легенд остановили исполняющий обязанности главного Луиджи Ди Бьяджо и позже Роберто Манчини. Несмотря на постоянные травмы, Кьеллини вернулся с капитанской повязкой.

Дальше — кресты, пропуск отбора на Евро-2020 и счастливый перенос турнира. Кьеллини провел неплохой сезон в «Ювентусе» и с хорошим настроем готовился к решающим матчам в карьере.

«Я готовлюсь к Евро-2020 с очень большим энтузиазмом, — говорил он. — Потому что, скорее всего, это мой последний турнир со сборной».

Джорджо не забивал, не бил пенальти, но вселял уверенность в парней и помогал маленькими футбольными хитростями. В полуфинале с Испанией перед серией пенальти он подошел к судьям, шутил, обнимался и хватал за щеку Жорди Альбу, даже немного задел кулаком его подбородок.

Источник: Reuters

Кьеллини и сборную Италии это расслабило и рассмешило, а вот испанцы сильнее напряглись. И проиграли серию.

Перед 11-метровыми в финале Кьеллини посмотрел на английских фанатов, показал большой палец и рассмеялся. Он точно не сомневался в результате.

И закольцевал историю в сборной матчем на «Уэмбли». Когда-то в 2007-м году он с молодежной Италией открывал новый стадион в матче против Англии. Сыграли 3:3, а Кьеллини традиционно разбил голову.

14 лет спустя Джорджо выиграл здесь две серии пенальти (хоть и ни разу не ударил — он вообще старается не бить 11-метровые) и поднял над головой первый международный трофей. А ведь мог держать его еще в 2006-м.

Источник: Reuters
Италия
1:1
По пенальти: 3:2Основное время: 1:1 (0:1)
Англия
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