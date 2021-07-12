Кьеллини 17 лет шел к трофею со сборной. Он уходил, терпел тяжелые травмы, разбивал голову — и все не зря

И мог не выиграть Евро-2020. Джорджо почти полностью пропустил сезон-2019/20 из-за травмы (сыграл 4 матча в Серии А, 90 минут — только в первом туре) и, вероятно, пропустил бы турнир, если бы не перенос.

Через год Кьеллини первым поднял кубок Евро над головой.

Кьеллини не поехал на ЧМ-2006, потому что был слишком молодым (хотя дебютировал в сборной за полтора года до турнира)

Братья-близнецы Джорджо и Клаудио Кьеллини всегда любили баскетбол, но папа подталкивал сыновей к футболу. Оказалось, не зря. В баскетболе у братьев вряд ли бы получилось. Рост Джорджо — всего 187 сантиметров, немало для футболиста и неброско для баскетболиста.

Джорджо и Клаудио вместе ходили в футбольную секцию, но на этом сходства заканчивались.

«В детстве моим кумиром был Мальдини, — говорил Кьеллини официальному сайту УЕФА. — Я был болельщиком “Милана”, а мой брат — “Юве”. Мы были расколоты, как и папа с мамой. Отец был фанатом “Ювентуса”, а мама поддерживала “Милан”, так что мы соперничали в семье».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5c97a76c11517237605b" data-vnd="5c97a76c11517237605b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5c97a76c11517237605b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Уже в 15 лет братья разделились. Джорджо стал профессиональным футболистом, а Клаудио (чуть позже) — его агентом. Кьеллини вообще готовился к пути кумира Мальдини — поехал на просмотр в «Милан».

«Мы были уверены, что его возьмут, — говорил Gazetta dello Sport Паоло Саммарко, футболист академии “Милана”, игравший на том просмотре с Кьеллини. — Джорджо был застенчивым, вежливым парнем. Немного пухлым, но мощным».

Кьеллини не взяли, он провел еще пару лет в «Ливорно» Вальтера Маццари в Серии Б и собирал юношеские и молодежные трофеи: золото Евро-2003 до 19 лет и бронзу Олимпиады-2004 (сыграл 6 минут в двух матчах).

В 2004-м Джорджо вообще прорвало — он перешел «Фиорентину», моментально стал основным левым защитником и в 20 лет дебютировал в сборной.

Через год Кьеллини перебрался в «Ювентус» Фабио Капелло и конкурировал с главным левым защитником Италии Дзамброттой. Получалось неплохо — 17 матчей в основе. Вот только тренер сборной не видел его в составе на чемпионат мира. Липпи бескомпромиссно доверял Фабио Гроссо, а Кьеллини отправлял в молодежку.

По принципу Станислава Черчесова. Там нужнее.

Первый большой турнир: Кьеллини сломал Каннаваро перед Евро-2008, заменил его и стал лучшим защитником Италии

Следующие два года Кьеллини возвращал «Ювентус» в Серию А, параллельлно превращался в центрального защитника (туда его перевел Дидье Дешам) и утвердился в сборной, хотя до Евро играл только в неважных матчах против ЮАР и Фарерских островов. Основной парой наигрывали Каннаваро и Матерацци.

Но на одной из первых тренировок перед Евро-2008 Кьеллини столкнулся с Каннаваро. После безобидного стыка Фабио разорвал связки лодыжки и пропустил турнир. Джорджо расплакался и чувствовал себя сильно виноватым. Помог сам Каннаваро.

«Я утешил его, — рассказывал Фабио в интервью Gazetta dello Sport. — Сказал, что он не виноват. Если бы я этого не сделал, мы бы потеряли не одного игрока, а двоих. Я объяснил ему, что такие вещи случаются и он должен смотреть в будущее. А еще сказал, что теперь Джорджо должен обязательно забить гол. И он уже знает, кому его посвятить».

Кьеллини не сыграл с Нидерландами (0:3), но полностью провел остальные матчи Евро-2008 и стал одним из лучших итальянцев на турнире. В четвертьфинале с Испанией (проиграли по пенальти) Джорджо даже назвали лучшим игроком матча.

К 2010-му Джорджо трансформировался в жесткого и ужасно неприятного центрального защитника. Он ничего не боялся: интернет полон его фотографий с перевязанной головой, ранами или кровью из носа прямо во время матча. Мешал и вредил нападающим: срывал защитную маску с Паццини и персонально грубил Златану Ибрагимовичу.

Даже несмотря на провал Италии на ЧМ в ЮАР, Кьеллини был одним из лучших. Его хотели «Бавария», «Реал» и даже «Манчестер Сити», но «Юве» не отпустил. Об этом публично сожалел Роберто Манчини:

«Да, Кьеллини — стержень защиты “Ювентуса”, — говорил он Sky Sports. — Конечно, его очень сложно отпустить из Италии».

Именно тогда в «Ювентусе» и сборной Италии образовалась великая связка Кьеллини — Бонуччи, в которой Джорджо выгрызал мячи, сочетая Каннаваро и Матерации, а Бонуччи начинал атаки.

Приключения Кьеллини в сборной не закончились. В 2012-м чуть не пропустил Евро из-за травмы, в 2014-м его укусил Суарес, а в 2018-м он вообще закончил карьеру в сборной

Праймовая связка Бонуччи-Кьеллини-Бардзальи сделала «Ювентус» девятикратным чемпионом Италии и вернула сборную в топ.

Правда, в 2012-м Италия чуть не осталась без Кьеллини. Он получил травму прямо перед турниром. В последнем туре Серии А против «Аталанты» Джорджо истошно заорал от боли. Кьеллини даже пропустил товарищеский матч с Россией (0:3), но Чезаре Пранделли публично поддержал и успокоил Кьеллини: «Я буду ждать тебя! Ты едешь на чемпионат Европы».

Все шло здорово. Италия добралась до финала Евро, пройдя Англию и Германию, но в финале с Испанией обнажились проблемы.

27-летний Кьеллини просто не успевал закрывать шустрых Сильву и Фабрегаса. На 14-й минуте они организовали гол. Защитник прозевал забегание Сеска, а Сильва забил. Через семь минут Джорджо получил травму и проиграл первый взрослый международный финал.

В 2014-м Кьеллини укусил Суарес. Италия вылетела.

В 2016-м — тоже неудача, проиграли Германии в четвертьфинале.

А в 2017-м вообще не отобрались на чемпионат мира. Кьеллини объявил о завершении карьеры в сборной — как и Буффон.

Легенд остановили исполняющий обязанности главного Луиджи Ди Бьяджо и позже Роберто Манчини. Несмотря на постоянные травмы, Кьеллини вернулся с капитанской повязкой.

Дальше — кресты, пропуск отбора на Евро-2020 и счастливый перенос турнира. Кьеллини провел неплохой сезон в «Ювентусе» и с хорошим настроем готовился к решающим матчам в карьере.

«Я готовлюсь к Евро-2020 с очень большим энтузиазмом, — говорил он. — Потому что, скорее всего, это мой последний турнир со сборной».

Джорджо не забивал, не бил пенальти, но вселял уверенность в парней и помогал маленькими футбольными хитростями. В полуфинале с Испанией перед серией пенальти он подошел к судьям, шутил, обнимался и хватал за щеку Жорди Альбу, даже немного задел кулаком его подбородок.

Кьеллини и сборную Италии это расслабило и рассмешило, а вот испанцы сильнее напряглись. И проиграли серию.

Перед 11-метровыми в финале Кьеллини посмотрел на английских фанатов, показал большой палец и рассмеялся. Он точно не сомневался в результате.

И закольцевал историю в сборной матчем на «Уэмбли». Когда-то в 2007-м году он с молодежной Италией открывал новый стадион в матче против Англии. Сыграли 3:3, а Кьеллини традиционно разбил голову.