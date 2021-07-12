«Господи, спасибо, что у нас есть регби и крикет». Реакция соцсетей на финал Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
14:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Господи, спасибо, что у нас есть регби и крикет». Реакция соцсетей на финал Евро-2020

Собрали мнения после матча Италии и Англии.

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Собрали мнения после матча Италии и Англии. Италия — Англия.

«Это не конец для этой молодой сборной Англии, это только начало. Поздравления Италии, вы заслужили это», — мнение главного эксперта английского футбола Гари Линекера.

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Зато в комментариях к этой записи полыхает настоящий огонь.

«Пьяные толпы перед матчем. Слабое управление. Переоцененные игроки. Выпустить молодых игроков бить пенальти. Мистер Саутгейт, вам нужно на многое дать ответ. И спасибо Господу за регби и крикет», — негодует сэр Майкл Тэйк, бывший член парламента от консервативной партии.

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«Саутгейт не лез в бутылку, играл слишком осторожно и бросил детей на серию пенальти. Не извлек никаких уроков из поражения от Хорватии на ЧМ-2018».

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«Это чистое безумие. Почему никто не говорит о том, что он выпустил на пенальти двух неразогретых игроков и 19-летнего мальчишку. Это просто ненормальное поведение».

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Высказался даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Невероятно обидное завершение Евро-2020. Но Гарет Саутгейт и его сборная Англии играли как герои. Они сделали нашу страну снова гордой и заслуживают большого уважения», — написал он.

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В комментариях его чаще всего спрашивают: так будет в понедельник обещанный выходной или нет?

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«Футбол едет в Рим», — эта фраза дня не миновала и Instagram издания Bleacher Report.

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«Джиджи спас опять», — шутит популярный футбольный аккаунт 433, представляя, как голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма удерживает Кубок Европы в виде падающей Пизанской башни.

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Футбольный Instagram американского канала ESPN нашел твит болельщика с ником Кэмерон, который еще в 2013 году предсказал, что в финале Евро-2020 Англия проиграет Италии в серии пенальти. «Ничто это не изменит», — уверенно закончил он. И оказался прав.

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«Восхитительно», — гласит обложка La Gazzetta dello Sport.

Фото в Instagram сборной Италии, которое не требует никакой подписи: ночной Рим после победы.

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«Синее небо над “Уэмбли”! Какая невероятная команда!», — поздравил «адзурри» Джанлуиджи Буффон.

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«Чемпионы Европы… Ребята, великолепно… Поздравляю всех, победы вернулись в Италию», — пишет Андреа Пирло.

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Италия
1:1
По пенальти: 3:2Основное время: 1:1 (0:1)
Англия
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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