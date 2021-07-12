Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии
Полиция Великобритании расследует факт оскорблений и угроз в адрес игроков сборной Англии после финала Евро.
Полиция Великобритании расследует факт оскорблений и угроз в адрес игроков сборной Англии после финала Евро.
Полиция Лондона расследует факт оскорблений и угроз в адрес игроков сборной Англии после поражения в финале Евро-2020 против Италии (1:1, 2:3 пен.).
«Нам известно о ряде оскорбительных и расистских комментариев в социальных сетях в адрес футболистов после финала Евро. Это злоупотребление абсолютно неприемлемо, оно недопустимо и будет расследовано», — говорится в сообщении службы столичной полиции.
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен