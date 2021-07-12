Роберто Манчини: Мне жаль сборную Англии, она провела чудесный турнир

«Мне жаль сборную Англии, поскольку и она провела чудесный турнир. Она сильно прибавила. Думаю, она продолжит прогрессировать и далее. А сейчас мы очень счастливы за всех итальянцев. Просто нет слов!



То, что всё это может произойти, в определённые более ранние моменты невозможно было и представить. Но парни проявили себя просто чудесно. У меня нет слов, чтобы описать всё это. Это чудесный коллектив.



Позади сложный матч, который стал ещё более трудным из-за быстрого пропущенного гола. Но если не считать самого начального отрезка, мы сегодня доминировали на поле», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.