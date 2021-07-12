«Это не твоя вина». Что пишут англичане Сака после решающего промаха в финале Евро
Болельщики в социальных сетях поддержали полузащитника сборной Англии Букайо Сака после поражения команды от Италии в финале Евро.
Болельщики в социальных сетях поддержали полузащитника сборной Англии Букайо Сака после поражения команды от Италии в финале Евро.
Он не реализовал решающий 11-метровый в серии пенальти.
Joewillock: «Братан, пусть Бог будет с тобой, направит и защитит тебя».
Bencottrell80: «Брат, держи голову выше».
Chrisbravo3: «Ты так хорошо сыграл на этом турнире».
Tanopiot: «Не переживай, что ты промахнулся, мы все еще любим тебя».
Chrhodes: «Забудь об этом».
Man8y: «Это не твоя вина».
Bradycoddingtonn: «Все нормально, это случается с лучшими из нас, ты не можешь позволить одному случаю повлиять на тебя».
Kiimmara: «Оставайся сильным! Не позволяй ненавистникам сбить тебя с толку».
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).