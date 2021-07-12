Лэмпард: Италия преподала Англии уроки, которые нужно усвоить

«У нас не было длительных периодов владения мячом на их половине поля, когда мы могли бы дать Харри Кейну время завладеть мячом.



Мы очень многого требуем от этих игроков. Сегодня вечером некоторые из них провели выдающийся матч, например, Харри Магуайр. Но Италия уверенно владела мячом, даже когда проигрывала.



Это уроки, которые нужно усвоить. Нужно поддержать ребят. Это была действительно сложная игра. После первых 20 минут мы делали недостаточно», — цитирует Лэмпарда BBC.