Сборная Италии прибыла в Рим с Кубком Анри Делоне
Сборная Италии приземлилась в Риме после победы на Евро-2020.
Сборная Италии приземлилась в Риме после победы на Евро-2020.
Накануне в финале турнира итальянцы в серии пенальти обыграли Англию в Лондоне.
В международном аэропорту Фьюмичино команду встретили около 200 болельщиков.
Первыми из самолета вышли главный тренер сборной Италии Роберто Манчини и капитан Джоджио Кьеллини, которые держали в руках кубок Анри Делоне.
Затем команда отправилась в отель, где также была тепло встречена болельщиками.
Сборная Италии во второй раз выиграла чемпионат Европы. Ранее итальянцы побеждали в финале 1968 года.