Cборная Италии спела национальный гимн в автобусе после победы на Евро-2020
Футболисты сборной Италии исполнили гимн страны в автобусе после победы над Англией в финале чемпионата Европы по футболу.
Футболисты сборной Италии исполнили гимн страны в автобусе после победы над Англией в финале чемпионата Европы по футболу.
Видео в Instagram выложил защитник Леонардо Бонуччи.
«Чемпионы Европы!» — говорится в подписи к видео.
Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).
Игра проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Турнир состоялся с 11 июня по 11 июля 2021 года. Чемпионат Европы должен был пройти в 2020 году, но был перенесен