Британский премьер осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии

«Эта сборная Англии заслуживает того, чтобы ее восхваляли как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Виновным в этом ужасном злоупотреблении должно быть стыдно», — написал Джонсон в Twitter.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).