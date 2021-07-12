Пятнадцать человек пострадали в Милане в ходе празднования победы Италии

Как сообщает газета Corriere della Sera, болельщики получили травмы в районе центральной площади Дуомо и окрестных кварталов, где собралась многотысячная толпа.
Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии с проникающим ранением в области живота, другой пережил ампутацию трех пальцев также после взрыва петарды. О третьем сообщается, что на него упала решетка уличного ограждения.
Ночные празднования были отмечены поджогом мусорных баков и купанием в миланских каналах. Болельщики залезали на крыши трамваев, прыгали в фонтаны и лезли на столбы. Также отмечен случай ограбления: к людям, праздновавшим победу в своей машине, подошли неизвестные и отобрали телефон. Двое грабителей, оказавшихся алжирцами, были вскоре арестованы полицией.