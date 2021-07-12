Пятнадцать человек пострадали в Милане в ходе празднования победы Италии

Как сообщает газета Corriere della Sera, болельщики получили травмы в районе центральной площади Дуомо и окрестных кварталов, где собралась многотысячная толпа.

Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии с проникающим ранением в области живота, другой пережил ампутацию трех пальцев также после взрыва петарды. О третьем сообщается, что на него упала решетка уличного ограждения.