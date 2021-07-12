Гарет Саутгейт не собирается покидать пост главного тренера сборной Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не собирается уходить в отставку.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не собирается уходить в отставку.
«Не считаю, что сейчас правильное время думать об этом. Перед командой стоит задача попасть на чемпионат мира в Катаре. Мне еще нужно проанализировать выступление на Евро-2020. А для этого нужно немного отдохнуть. Не хочу задерживаться на
В финале Евро-2020 Англия уступила Италии в серии пенальти. На ЧМ-2018 под его руководством англичане заняли четвертое место.