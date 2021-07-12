Гарет Саутгейт не собирается покидать пост главного тренера сборной Англии

«Не считаю, что сейчас правильное время думать об этом. Перед командой стоит задача попасть на чемпионат мира в Катаре. Мне еще нужно проанализировать выступление на Евро-2020. А для этого нужно немного отдохнуть. Не хочу задерживаться на каком-то месте дольше, чем требуется. Это не вопрос финансового благополучия. Но я бы хотел поехать с командой в Катар», — цитирует Саутгейта Sky Sports.