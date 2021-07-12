Кота Ахилла пригласили стать оракулом на финале Лиги чемпионов 2022 года в Петербурге
Кот верно предсказал исходы семи из восьми матчей Евро-2020.
Кот верно предсказал исходы семи из восьми матчей Евро-2020.
«Ахилл показал невероятные результаты [во время чемпионата Европы] — семь матчей из восьми он не угадал, а предсказал, я бы так сказал. Это очень хороший результат, ему большое за это спасибо. И ничего другого не остается, как официально пригласить его быть оракулом на финале Лиги чемпионов. Это абсолютно логично, и мы очень надеемся, что за это время он подготовится, сможет отдохнуть, найдет в себе силы и продолжит работу», — сказал Пиотровский.
Ахилл выступал оракулом только для игр чемпионата Европы, которые проводились в
Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же Ахиллу помогает природная глухота — он не поддается стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в
Ахилл предсказывал результаты восьми игр чемпионата мира 2018 года — семи петербургских встреч и матча открытия турнира в Москве. В первых четырех матчах он безошибочно указал на победителя, в том числе дважды предсказал победу сборной России. После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться — три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.