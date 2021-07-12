Дзюба оказался лучшим в борьбе на втором этаже на Евро-2020

32-летний форвард российской сборной 72 раза пытался вступить в единоборство в воздухе. По этому показателю он обходит финалиста Евро-2020 в составе сборной Англии Харри Кейна, на счету которого 68 попыток. При этом англичанин провел на четыре матча больше, чем Дзюба.