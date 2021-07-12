В Госдуме призвали запретить спортивные мероприятия в Англии из-за поведения местных болельщиков

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«Хочется напомнить уважаемым англичанам о том, что двойных стандартов не бывает, — сказал Свищев “СЭ”. — Мы помним, как у нас требовали отнять чемпионат мира и чемпионат Европы из-за того, что в России неадекватные фанаты. А в Англии, получается, самые адекватные? Мы видим кадры какой-то вакханалии. Интересно, какие меры примут английские власти. Это омрачило такой прекрасный турнир в непростое время. В России такого никогда не было и не будет».

Также Свищев признал УЕФА обратить внимание на подобные инциденты.

«УЕФА надо задуматься после этих печальных для всего спорта событий. Надо наказать страну. Россию же наказали, тогда почему сейчас этого не стоит делать? Если сама страна жестко не накажет хулиганов, то надо вводить против них такие же санкции. Однозначно, справедливым наказанием будет лишить Англию спортивных мероприятий на несколько лет. Туда стало опасно ездить. Нужно проводить матчи сборной Англии на территории более спокойных государств», — добавил Свищев.

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