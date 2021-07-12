Twitter удалил оскорбительные комментарии в адрес игроков сборной Англии

В Twitter заявили, что «отвратительным расистским оскорблениям» нет места на платформе, добавив, что было удалено более 1000 твитов и навсегда заблокированы ряд учетных записей за нарушение правил социальной сети.
«Мы продолжим принимать меры, — сообщили в Twitter, — Мы выявляем любые твиты или учетные записи, нарушающие нашу политику».
Facebook, которому принадлежит Instagram, заявил в понедельник, что пытается удалить оскорбительный контент как можно быстрее, и призвал людей использовать инструменты, которые он предлагает, для блокировки таких постов.
Финал ЕВРО-2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел в воскресенье на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Позднее британская газета Independent сообщила, что темнокожие игроки сборной Англии Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо, не реализовавшие 11-метровые удары, стали объектами травли в социальных сетях. УЕФА осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии в соцсетях и призвал к суровому наказанию виновных.