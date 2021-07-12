Twitter удалил оскорбительные комментарии в адрес игроков сборной Англии

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В Twitter заявили, что «отвратительным расистским оскорблениям» нет места на платформе, добавив, что было удалено более 1000 твитов и навсегда заблокированы ряд учетных записей за нарушение правил социальной сети.

«Мы продолжим принимать меры, — сообщили в Twitter, — Мы выявляем любые твиты или учетные записи, нарушающие нашу политику».

Facebook, которому принадлежит Instagram, заявил в понедельник, что пытается удалить оскорбительный контент как можно быстрее, и призвал людей использовать инструменты, которые он предлагает, для блокировки таких постов.