Почему Россия не вышла из группы? Можно ли сравнить речь Дзюбы и капитана венгров? Что дальше? Интервью Кузяева

Нынешнее лето для Далера Кузяева получилось чуть спокойнее, чем год назад, когда из-за попыток уехать в европейский чемпионат он до последнего оставался без команды. Сейчас половину предсезонки он пройти успел — из-за раннего вылета сборной России с Евро-2020 полузащитник успел зацепить сборы «Зенита» в Австрии. Где он и дал интервью Sport24.

— Очередной год, когда у тебя почти не было отпуска. Не устал от такого ритма?

— Нет, все в порядке. Все-таки я занимаюсь тем делом, которое приносит мне удовольствие. И я рад этому. После сборной нам дали две недели паузы. Мне этого было вполне достаточно, чтобы отдохнуть, собраться с мыслями, перезагрузится, увидеть семью, друзей. А теперь готов к новому сезону.

— Как провел время, которое получил после Евро?

— Сначала вернулся в Петербург, где нужно было решить кое-какие дела. А дальше проводил время с родителями. Давно их не видел. Отлично отдохнули. Зарядился положительной энергией.

— У «Зенита» на этом сборе довольно много молодых футболистов. Как они тебе?

— Когда я приехал, многие уже уехали. Из новичков оставалось два-три человека. Тот же Кирюха Кравцов с нами с зимы. Он для нас уже свой. Хорошо себя проявляет. Не могу сказать, что он еще сырой. Есть хороший молодой нападающий Аким Белохонов. У него отличный удар. Надеюсь, что в ближайшие два-три года они станут игроками основной обоймы. Все зависит только от них. В этом сезоне у них шанс будет — уверен в этом.

— На этом сборе у вас всего три товарняка. Для сборников и вовсе два. То есть форму придется добирать уже по ходу сезона. Это нормально?

— А сборники же особо не отдыхали после окончания сезона. Мы провели качественный сбор, принимали участие в контрольных играх…

— Погоди, ты уже не в сборной. Здесь можно говорить «товарищеские».

— Нет, все-таки контрольные. Плюс в чемпионате Европы играли. Так что не думаю, что после этой двухнедельной паузы я сильно растерял кондиции. И этих двух товарищеских матчей будет вполне достаточно.

— Сейчас будет глупый вопрос: какие цели на новый сезон?

— Они у нас всегда максимальные. Постараемся снова защитить чемпионский титул. Поборемся за Кубок России. И в Лиге чемпионов, надеюсь, выступим получше. И, конечно, ближайшая цель — взять Суперкубок.

Футбол Суперкубок России 2021 17.07.2021, 19:00 Зенит - Локомотив -

— Насколько вообще серьезно футболисты относятся к Суперкубку? Не считаете его полутоварищеским матчем?

— А я же еще ни в одном Суперкубке не участвовал. Даже в заявке не был. Так что сейчас мне очень хочется сыграть. Мотивация у всех зашкаливает. Все хотят обыграть «Локомотив» и выиграть очередной трофей.

— С мотивацией на Суперкубок разобрались. А где взять мотивацию на РПЛ? Чемпионства уже поставлены на поток. Не устаете постоянно выигрывать?

— Даже приблизительно нет. Мы почувствовали вкус победы. И теперь уже не хочется заканчивать сезон любом другом месте, кроме первого. Мы уже к этому привыкли. Хотим войти в историю. Чтобы было что рассказать детям и внукам. Это принципиально важный момент.

— Новый сезон, судя по всему, начнет ровно та же команда, которая заканчивала прошлый. В связи с этим вопрос: на какой результат стоит рассчитывать в Лиге чемпионов?

— Это совершенно другой уровень, совершенно другие скорости, совершенно другая интенсивность. Мы на собственном опыте убедились, что там не прощаются ошибки. Конечно, мы приложим максимум усилий, чтобы выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Хотя там нам попадаются соперники такого уровня, которого нет в чемпионате России. И нужно быть к этому готовым. И физически, и морально.

— Провала не будет?

— В новом сезоне соперники у нас будут еще сильнее, потому что мы будем в третьей корзине. Но за два года мы уже набрались опыта. И не должны допустить те ошибки, которые допускали в прошлом сезоне. Состав наш, по сути, не изменился. Но будем стараться выйти из группы. А смысл тогда участвовать в Лиге чемпионов? Для галочки играть в этом турнире точно не надо. Шансы, думаю, есть. Хотя прошлогодняя еврокубковая кампания не только «Зенита», но и вообще всех российских команд, показала, что мы пока не готовы к такому уровню.

— А почему?

— Не хотел бы сейчас устраивать полемику на тему «что в нашем футболе не так». Да, результат неудовлетворительный. И на чемпионате Европы выступили неудачно. Думаю, что в российском футболе нужны перемены.

— Это лето проходит для тебя гораздо спокойнее, чем прошлогоднее. Можешь рассказать, что все-таки случилось летом 2020 года, когда ты собрался уйти из «Зенита»?

— У меня было желание попробовать себя в Европе. И были переговоры с некоторыми командами и агентами. Но не получилось. Я подписал контракт с «Зенитом», чему, действительно, очень рад.

— Какая лига тебе нравится больше остальных?

— Англия — там даже последняя команда чемпионата может дать бой лидеру. Нравятся их скорости, интенсивность, заряженность на борьбу. Очень зрелищный чемпионат.

— Бывший куратор академии и дубля «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказывал, что клуб почти договорился с вами, но «вдруг опустился шлагбаум».

— Могу лишь сказать, что переговоры с «Локомотивом» мы действительно вели. Я это не скрываю. Но я подписал контракт с «Зенитом», чем очень доволен.

— В 2017-м ты узнал, что переходишь в «Зенит» так: «Отец позвонил и поставил перед фактом. Я был счастлив, что позвали в большой клуб, который и в Европе везде знают». Насколько мнение отца было важным при продлении контракта с Зенитом прошлым летом?

— Конечно, оно для меня важно. Как и мнение моей мамы, моего старшего брата. Эти люди самые близкие в моей жизни. Они желают мне только добра. И я всегда буду к ним прислушиваться. Но последнее слово в выборе команды будет за мной.

— Отец-агент — это, наверное, хорошо. Он знает тебя с самого детства, прекрасно тебя понимает. Но бывают ли ситуации, когда родство мешает?

— Точно не мешает. С отцом мы часто созваниваемся и общаемся. Это человек, который сделал из меня футболиста. Даже когда я был без команды, играл в КФК, он всегда меня поддерживал, помогал. Отец — главный человек в моей футбольной жизни.

— Переходим к сборной, но начнем с позитива. Ты выходишь на одну из тренировок и видишь Филиппа Киркорова. Было неожиданно?

— Местами было весело. Он очень позитивный человек. Он желал нам добра и удачи на чемпионате Европы. Иногда нужны такие моменты, чтобы разбавить ежедневную рутину. И когда приезжает такой знаменитый артист — это круто. Посмеялись пять-десять минут.

— Это был сюрприз для футболистов? Или знали о его приезде заранее?

— Для меня это было внезапно. Узнал, когда увидел машины элитного класса возле нашей базы.

— Неужели тебя можно удивить элитными машинами у футбольной базы?

— У базы сборной все-таки немного другая обстановка.

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— Киркоров назвал Оздоева Марио Фернандесом. Представляю, как вы подкалывали Магу.

— Конечно, подкалывали! Мы много шутили, скидывали разные видео в наш командный чат. Действительно забавный момент. Но Маге не привыкать. То он Азмун, то Марио. Интересно, кем будет в следующий раз.

— Ты сказал, что такие моменты, когда известный артист желает удачи, команде нужны. Но когда сборной пожелала удачи, пусть и в другой форме, Ольга Бузова, ты сказал: «Нам все равно, что говорят сторонние от футбола люди».

— Речь была немного о другом. Оля Бузова нас поддержала. Спасибо ей. Но я имел ввиду, что все в команде и так понимали, какие цели перед нами стоят, и какая ответственность у нас перед всей страной.

— Переходим к неприятным моментам. Что случилось на этом злополучном Евро?

— Вся команда переживала. Мы очень хотели выйти из группы, порадовать страну, болельщиков. Могу сказать, что все выкладывались по максимуму. Даже со стороны тренерского штаба не было претензий, что кто-то не пахал на поле. Да, не получилось. Нужно сделать выводы. Всем. И в отборе на чемпионат мира не допускать подобных ошибок.

— Все пахали и выкладывались на сто процентов. Но при этом заняли последнее место в группе. Значит, это наш реальный уровень на сегодняшний день?

— Российский футбол сейчас не на высоте. Это всем понятно. У нас есть определенные проблемы. Но на чемпионате мира мы выступили очень достойно. Отбор на Евро прошли без проблем. И в Лиге наций до последнего матча боролись за первое место в группе. Да, не повезло. Да, не получилось. Но я не считаю это катастрофой.

45 фотографий 45 фотографий 45 фотографий Сборная России проиграла Дании и покинула Евро

— Если посмотреть на составы той же Дании или Швейцарии — ну ведь там не играют футболисты намного выше классом, чем наши. Почему такая разница? Почему они играют, а мы терпим?

— Не могу сказать, что это дело случая. Может, мы не так ярко играли. Но в первом тайме матча с Данией мы имели два очень хороших момента. И если бы забили, может, игра сложилась бы иначе. Дании пришлось бы раскрываться, оставлять защиту более уязвимой.

Не могу назвать конкретную причину, почему мы не играли ярко. Оставлю это экспертам. Пусть они выясняют, почему так происходит. Могу сказать точно, что никакого страха у нас не было. Хотели играть. Но не получилось. Да, заняли последнее место в группе. Но, повторюсь, не считаю это катастрофой. Сейчас в отборе на чемпионат мира мы неплохо идем, хотя и проиграли Словакии на выезде. Считаю, что есть положительные моменты в нашем футболе.

— На матче с Данией был почти полный стадион. Это был положительный момент для вас, потому что при заполненных трибунах не играли почти полтора года? Или все-таки такая сумасшедшая поддержка давила?

— Мы получили огромное удовольствие. Играть при такой поддержке болельщиков было классно. Такая атмосфера восхищает. Было приятно играть на этом стадионе, даже несмотря на то, что наших болельщиков было очень мало.

— Говорят, что у Дзюбы была огненная речь в раздевалке перед матчем с Бельгией. Поделишься подробностями?

— Если Артем сам захочет, он расскажет. Он старался нас настроить и подбодрить, поддержать. Он капитан. И это его обязанность.

— Смотрел видос, где венгерский капитан настраивает свою команду на матч с Германией?

— Конечно.

— В вашей раздевалке было примерно то же самое?

— Менее эмоционально. Но не считаю, что если капитан сборной Венгрии так выступил, все капитаны должны ему подражать. У каждого свое видение. Кто-то может молча зарядить команду. А кто-то может бесконечно бегать, кричать, но команда не будет настроена на битву. Конечно, мне понравилось, как венгерский капитан настраивал свою команду. Но Артем тоже замечательно справился со своей ролью.

— Черчесов хвалится вашей физической готовностью. Это вообще нормально — гордиться этим, когда итоговый результат получился не самым хорошим? Или надо искать позитив всегда?

— Мы и правда провели очень качественный сбор. Физически команда была готова хорошо. Считаю ли я это поводом для гордости? Наверное, это не ко мне вопрос.

— Смотрел легендарную пресс-конференцию Черчесова?

— Не смотрел, но слышал о ней. Я в тот момент был на отдыхе и старался поменьше читать новости. Но читал некоторые отрывки из его выступления.

— Журналисты и болельщики и многие футбольные люди не поняли и половины того, что он говорил. Скажи честно: это мы тупые и не разбираемся в футболе, получается? Или тренер не совсем четко формулирует мысли? На установках и тренировках всегда его понимали?

— Да, на тренировках и установках перед играми все прекрасно понимаем. Нам объясняют, кто где должен располагаться. С этим никаких проблем нет. А что касается общения с народом… Честно, я не смотрел. Читал только два-три отрывка из этого интервью.

— Черчесов назвал себя полевым командиром. Согласен с тем, что вы солдаты своей страны? Или сравнение футбола и войны — не самое корректное?

— Конечно, вся страна наблюдала за нами и верила в нас. Мы понимали, что на нас лежит огромная ответственность. А солдаты мы или нет… Не знаю даже. Не задумывался об этом.

— Это правда, что Черчесов больше давал вам психологическую накачку, а главный по тактике — Ромащенко?

— Да, Юрьич очень много времени уделял тактике. Много работал над схемами, расположением игроков. И во время тренировок, и на теоретических занятиях. Вызывает по несколько игроков, чтобы объяснить, кто где должен располагаться. Так что, да, тактике больше внимания уделял Мирослав Юрьевич.

— После Евро интервью дали Кудряшов, Джикия. Их лейтмотив — защита главного тренера. Это была такая генеральная линия? Было ощущение, что людям просто дали установку — вписаться за Черчесова.

— О таком точно не знаю. Не читал эти интервью. Я футбольные новости практически не читаю. Но если мы неудовлетворительно выступили, то виноваты все. Не только тренер, не только отдельный игрок. Виновата вся команда. Все мы выступили плохо. Но я благодарен Станиславу Саламовичу за его поддержку и доверие — он много дал мне не только в футбольном плане, но и в человеческом. Считаю при нем я по-новому раскрылся, получил огромный опыт к дальнейшему развитию, он много сделал для каждого из нас и для сборной.

— Из этих интервью может сложиться впечатление, что главный тренер сборной России: а) идеальный, б) ни в чем не виноват. Это так? Если да, можно ли сказать, что вина в невыходе из группы исключительно на футболистах?

— Повторюсь, результат ложится на всю команду. Нельзя говорить, что мы проиграли из-за кого-то конкретного. Это вина всех.