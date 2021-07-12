Тина Канделаки назвала годовой доход «Матч ТВ»

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
19:30 (мск), источник: Sport24

Тина Канделаки назвала годовой доход «Матч ТВ»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, отвечая на вопросы зрителей, назвала годовой доход руководимого ею канала.

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Источник: Instagram

— Почему «Матч ТВ» так скатился?

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— Сложно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, откуда «Матч ТВ» скатывался. Но я люблю такие вопросы. За 6 лет на «Матч ТВ» я научилась отвечать на них с улыбкой. Давайте отвечу цифрами. Во-первых, «Матч ТВ» — это отличный коллектив, технически оснащенный канал, который имеет уникальные возможности, продемонстрированные нами на Евро-2020. Это сильная творческая команда, которая все это придумывает. Нас всех сплотила дружба, любовь к спорту и желание изменить его визуально. Спортивное телевидение — это самое динамично развивающееся телевидение.

Вы видели нашу студию «Мяч» на Евро-2020. Она была создана под руководством нашего главного режиссера Юрия Фроловского. К концу Евро я его уговаривала, чтобы Дмитрий Губерниев подлетал к этой студии на летающем такси. Про роботов я уже молчу, вы понимаете, что они — часть нашей жизни. Вы видели нашего робота на Евро, будет он и на Кубке Париматч Премьер, а на Олимпиаде вообще будет телепортация. Технологически мы делаем то, что еще никто не делал.

А что касается сухих цифр: мы движемся в плане даже в период пандемии, даже в отсутствие игр сборной на Евро. Озвучу впервые — благодаря невероятной команде Кати Веселковой, которая возглавляет сейлс-хаус «Газпром медиа», мы можем сказать, что доход «Матч ТВ» в год составляет порядка 5 млрд рублей. Это то, что мы зарабатываем на спорте. Подчеркну: мы не просто зарабатываем на спорте, но и тут же реинвестируем в него. Например, в популяризацию тех видов, которые никогда не были популярны в России. То же регби, — цитирует Канделаки matchtv.ru.

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История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
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