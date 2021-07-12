Тина Канделаки назвала годовой доход «Матч ТВ»
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, отвечая на вопросы зрителей, назвала годовой доход руководимого ею канала.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, отвечая на вопросы зрителей, назвала годовой доход руководимого ею канала.
— Почему «Матч ТВ» так скатился?
— Сложно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, откуда «Матч ТВ» скатывался. Но я люблю такие вопросы. За 6 лет на «Матч ТВ» я научилась отвечать на них с улыбкой. Давайте отвечу цифрами.
Вы видели нашу студию «Мяч» на Евро-2020. Она была создана под руководством нашего главного режиссера Юрия Фроловского. К концу Евро я его уговаривала, чтобы Дмитрий Губерниев подлетал к этой студии на летающем такси. Про роботов я уже молчу, вы понимаете, что они — часть нашей жизни. Вы видели нашего робота на Евро, будет он и на Кубке Париматч Премьер, а на Олимпиаде вообще будет телепортация. Технологически мы делаем то, что еще никто не делал.
А что касается сухих цифр: мы движемся в плане даже в период пандемии, даже в отсутствие игр сборной на Евро. Озвучу впервые — благодаря невероятной команде Кати Веселковой, которая возглавляет