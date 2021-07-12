Тина Канделаки назвала годовой доход «Матч ТВ»

— Почему «Матч ТВ» так скатился?

— Сложно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, откуда «Матч ТВ» скатывался. Но я люблю такие вопросы. За 6 лет на «Матч ТВ» я научилась отвечать на них с улыбкой. Давайте отвечу цифрами. Во-первых, «Матч ТВ» — это отличный коллектив, технически оснащенный канал, который имеет уникальные возможности, продемонстрированные нами на Евро-2020. Это сильная творческая команда, которая все это придумывает. Нас всех сплотила дружба, любовь к спорту и желание изменить его визуально. Спортивное телевидение — это самое динамично развивающееся телевидение.

Вы видели нашу студию «Мяч» на Евро-2020. Она была создана под руководством нашего главного режиссера Юрия Фроловского. К концу Евро я его уговаривала, чтобы Дмитрий Губерниев подлетал к этой студии на летающем такси. Про роботов я уже молчу, вы понимаете, что они — часть нашей жизни. Вы видели нашего робота на Евро, будет он и на Кубке Париматч Премьер, а на Олимпиаде вообще будет телепортация. Технологически мы делаем то, что еще никто не делал.