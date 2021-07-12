Мостовой не согласен с решением признать Доннарумму лучшим игроком Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
19:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мостовой не согласен с решением признать Доннарумму лучшим игроком Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России поделился мнением о решении признать вратаря сборной Италии лучшим игроком Евро-2020.

Наверх
31
фотография
31
фотография
31
фотография

«Я бы поспорил о награде лучшему игроку Евро-2020, — сказал Мостовой “СЭ”. — Моим кандидатом был Бонуччи. Человек отыгрывает в защите, там все в порядке. Еще и два мяча забил ключевых. Реализовал пенальти, конечно. Да, Доннарумма потащил две серии пенальти. Но вратарь есть вратарь. Было бы логичнее, если бы был приз лучшему вратарю. Мы все прекрасно понимаем, что это была лотерея — послематчевые пенальти. Это же не в игровое время было. В серии пенальти могли 10 человек забить, а 10 не забить. Это нормально. Перед игрой я еще говорил, что Доннарумма выше, чем Пикфорд. Английскому вратарю 3 раза ударили по воротам, и он пропустил 1 раз. А если бы ему 50 раз ударили? Сколько бы он пропустил? У Пикфорда был один-два сейва, а все остальные удары выше ворот».

Мостовой также отметил, что российскому футболу стоит изменить подход, чтобы появлялись игроки уровня Доннаруммы.

«Есть ли у нас вратари уровня Доннаруммы? Мы часто начинаем говорить на эту тему, когда видим хорошие результаты у других. А почему у нас так, а не вот так? Необходимо в корне менять подход к нашему футболу. И должны этим заниматься люди, которые прожили большую футбольную жизнь. Когда приходил Шевченко — люди кричали, что у него нет опыта. Так же было и с Зиданом. Какой опыт? Вы о чем вообще? Люди 20 лет провели в футболе на самом высоком уровне. Они все прекрасно понимают. И нам тоже стоит изменить подход», — добавил Мостовой.

22-летний Доннарумма стал первым вратарем в истории, которого признали лучшим футболистом чемпионата Европы сразу после турнира.

 «То ли девочка, то ли...»: как спортсменки превращаются в спортсменов и наоборот
Жены русских обладателей Кубка Стэнли прекрасны. Чем они вдохновили хоккеистов
Главные темы
Символическая сборная Евро-2020: 4 англичанина и без Роналду
«Слава богу, есть регби и крикет». Англия переживает исход Евро
Почему Россия не вышла из группы? Интервью Кузяева
Травля после серии пенальти. В Англии расистский скандал
Тина Канделаки назвала годовой доход «Матч ТВ»
Кота Ахилла пригласили стать оракулом на финале Лиги чемпионов 2022 года в Петербурге
Гарет Саутгейт не собирается покидать пост главного тренера сборной Англии
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Пятнадцать человек пострадали в Милане в ходе празднования победы Италии
Британский премьер осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии
Италия не спала всю ночь: атмосферное видео из Рима, Милана и других городов после победы на Евро
Cборная Италии спела национальный гимн в автобусе после победы на Евро-2020
Сборная Италии прибыла в Рим с Кубком Анри Делоне
«Он в безопасности». Бонуччи выложил фото с кубком за победу на Евро в постели
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Кадр дня
Сборная Италии привезла кубок домой
Лэмпард: Италия преподала Англии уроки, которые нужно усвоить
«Это не твоя вина». Что пишут англичане Сака после решающего промаха в финале Евро
Роберто Манчини: Мне жаль сборную Англии, она провела чудесный турнир
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии
Кьеллини 17 лет шел к трофею со сборной. Он уходил, терпел тяжелые травмы, разбивал голову — и все не зря
Англия проиграла седьмую серию пенальти на крупных турнирах
«Ты должен был встать перед этим ребенком и сказать, что сам пойдешь бить пенальти». Рой Кин раскритиковал опытных игроков сборной Англии
Позорное поведение болельщиков Англии: вылавливали фанатов Италии на выходе с «Уэмбли» и били их (видео)
Викторина
Как внимательно вы смотрели Евро?
«Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито». Игрок сборной Англии Магуайр — о поражении в финале Евро
Аршавин о пенальти в финале Евро: Такие бездарности. У меня нет никакого удовольствия от просмотра финала
За месяц до Евро Манчини сказал: 12 июля хочу на пляже в Портоново раздавать автографы как тренер-чемпион. Вперед!
Полиция Лондона задержала 45 человек в день финала ЕВРО-2020
Кьеллини о пенальти с Англией: У нас был Джиджоне! От Джиджи мы перешли к Джиджо
Кейн о поражении в финале Евро: Проиграть по пенальти — худшее чувство. Италия не создала много моментов
Шел домой, а пришел в Рим: триумфатором Евро-2020 стала сборная Италии
Мостовой: Двойной заменой под пенальти Саутгейт войдёт в историю. Он отнял у Англии титул
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
31Италия — чемпион Европы!
21Англия впервые вышла в финал Евро
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
24Дания пробилась в полуфинал Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
На решающий пенальти тренер Англии отправил 19-летнего мальчишку. Саутгейт точно психолог?
Доннарумма вытащил Евро для Италии. Хотя недавно его ненавидели свои же фанаты
Бонуччи признан лучшим игроком финала Евро-2020
Доннарумма стал лучшим игроком чемпионата Европы-2020
Италия забрала кубок из Англии, самый быстрый гол финалов и погромы в Лондоне: события главного матча Евро-2020
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу
Сборная Италии стала чемпионом Европы
Карасев: В УЕФА были довольны нашей судейской бригадой
Сборная Италии по футболу впервые с сентября 2020-го пропустила первой
Принц Уильям вместе с сыном отпраздновал гол Англии в финале Евро: видео
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь