Мостовой не согласен с решением признать Доннарумму лучшим игроком Евро-2020

«Я бы поспорил о награде лучшему игроку Евро-2020, — сказал Мостовой “СЭ”. — Моим кандидатом был Бонуччи. Человек отыгрывает в защите, там все в порядке. Еще и два мяча забил ключевых. Реализовал пенальти, конечно. Да, Доннарумма потащил две серии пенальти. Но вратарь есть вратарь. Было бы логичнее, если бы был приз лучшему вратарю. Мы все прекрасно понимаем, что это была лотерея — послематчевые пенальти. Это же не в игровое время было. В серии пенальти могли 10 человек забить, а 10 не забить. Это нормально. Перед игрой я еще говорил, что Доннарумма выше, чем Пикфорд. Английскому вратарю 3 раза ударили по воротам, и он пропустил 1 раз. А если бы ему 50 раз ударили? Сколько бы он пропустил? У Пикфорда был один-два сейва, а все остальные удары выше ворот».