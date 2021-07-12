Символическая сборная Евро-2020: четыре англичанина и без Криштиану Роналду

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
19:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Символическая сборная Евро-2020: четыре англичанина и без Криштиану Роналду

Выбрали 11 лучших.

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Источник: AFP 2021

Составление самых разных рейтингов — любимое развлечение после любого большого турнира. А, пожалуй, наиболее любимое — это конструирование символической сборной. Слово «конструирование» здесь не случайно — чаще всего это действительно похоже на игру в «Тетрис» и попытки впихнуть невпихиваемое.

Евро-2020, судя по настроениям в соцсетях, стал самым ярким, зрелищным и эмоциональным турниром за последние годы — среди чемпионатов Европы уж точно. ЧЕ-2016 и ЧЕ-2012 таких ощущений совершенно точно не вызывали. Куча захватывающих матчей и россыпь восхитительных игроков. В первую очередь, конечно, в группе атаки. Всех их хочется отметить, начинается поиск компромиссов: «А давайте крайнего нападающего поставим в полузащиту, и тогда еще одного центрфорварда на фланг, но тогда придется убирать кого-то из центра поля, а там тоже человек заслужил. Черт, и что же делать?».

В этот раз мы решили сделать проще. Попросили авторов «СЭ» назвать свой вариант символической сборной, желательно по схеме 4−3−3 — по ней весь турнир играли чемпионы Европы итальянцы, поэтому логично оттолкнуться от нее. Ну, а потом просто просуммировать голоса по позициям. У кого больше — тот и попадает в окончательный вариант.

Это помогло и до определенной степени структурировало процесс. Но, увы, полного консенсуса все равно не вышло. Например, слева в обороне Люк Шоу и Йоахим Мехле набрали одинаковое число голосов. Справа вообще обнаружилась уйма кандидатов — в лидерах оказались Дензел Дюмфрис и Кайл Уокер. В полузащите почти полное единодушие было только по Жоржиньо и Педри, а вот дальше — широчайший разброс, где никто не получил больше двух голосов. И да — голосуй не голосуй, а в атаке все равно анархия с целой группой звезд, получивших одинаковые баллы (Гарри Кейн, Патрик Шик и Федерико Кьеза; Криштиану Роналду и Рахим Стерлинг).

Отдавать предпочтение тому, кто по позиции лучше подходит для схемы? Или поменять расстановку, чтобы уместить всех и это не смотрелось совсем уж дико? Того, кто набрал больше голосов, и поставить на неродную позицию? Выбрать того, чья сборная прошла дальше? Или того, чье влияние на игру своей команды больше? Как ни крути, все равно получается вкусовщина, волюнтаризм и никакой объективности, даже если применить комбинацию всех этих способов.

В итоге справа в защите мы отдали предпочтение Уокеру (как финалисту), а слева — Мехле (должен же быть в нашей сборной хоть один человек из Дании, раз уж Пьер-Эмиль Хейбьерг недотянул в центре полузащиты). А в группе атаки после долгих споров место досталось Стерлингу, а не Криштиану Роналду. Португалец стал лучшим бомбардиром Евро, и вроде как этот факт нельзя игнорировать, но как-то уже и забылось, что он играл на турнире — Португалия вылетела в 1/8 финала. На счету Стерлинга — три победных гола, ассист на победный гол Кейна в четвертьфинале с Украиной, почти гол и заработанный пенальти (да-да, мы знаем, что он очень сомнительный) в полуфинале с Данией. Это кажется все же более весомым.

И да, схему в итоге пришлось поменять на 4−4−2, но ведь это же символическая сборная.

Источник: Спорт-Экспресс
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Португалия
2
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Франция
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