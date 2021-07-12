Символическая сборная Евро-2020: четыре англичанина и без Криштиану Роналду
Выбрали 11 лучших.
Выбрали 11 лучших.
Составление самых разных рейтингов — любимое развлечение после любого большого турнира. А, пожалуй, наиболее любимое — это конструирование символической сборной. Слово «конструирование» здесь не случайно — чаще всего это действительно похоже на игру в «Тетрис» и попытки впихнуть невпихиваемое.
Евро-2020, судя по настроениям в соцсетях, стал самым ярким, зрелищным и эмоциональным турниром за последние годы — среди чемпионатов Европы уж точно. ЧЕ-2016 и ЧЕ-2012 таких ощущений совершенно точно не вызывали. Куча захватывающих матчей и россыпь восхитительных игроков. В первую очередь, конечно, в группе атаки. Всех их хочется отметить, начинается поиск компромиссов: «А давайте крайнего нападающего поставим в полузащиту, и тогда еще одного центрфорварда на фланг, но тогда придется убирать
В этот раз мы решили сделать проще. Попросили авторов «СЭ» назвать свой вариант символической сборной, желательно по схеме 4−3−3 — по ней весь турнир играли чемпионы Европы итальянцы, поэтому логично оттолкнуться от нее. Ну, а потом просто просуммировать голоса по позициям. У кого больше — тот и попадает в окончательный вариант.
Это помогло и до определенной степени структурировало процесс. Но, увы, полного консенсуса все равно не вышло. Например, слева в обороне Люк Шоу и Йоахим Мехле набрали одинаковое число голосов. Справа вообще обнаружилась уйма кандидатов — в лидерах оказались Дензел Дюмфрис и Кайл Уокер. В полузащите почти полное единодушие было только по Жоржиньо и Педри, а вот дальше — широчайший разброс, где никто не получил больше двух голосов. И да — голосуй не голосуй, а в атаке все равно анархия с целой группой звезд, получивших одинаковые баллы (Гарри Кейн, Патрик Шик и Федерико Кьеза; Криштиану Роналду и Рахим Стерлинг).
Отдавать предпочтение тому, кто по позиции лучше подходит для схемы? Или поменять расстановку, чтобы уместить всех и это не смотрелось совсем уж дико? Того, кто набрал больше голосов, и поставить на неродную позицию? Выбрать того, чья сборная прошла дальше? Или того, чье влияние на игру своей команды больше? Как ни крути, все равно получается вкусовщина, волюнтаризм и никакой объективности, даже если применить комбинацию всех этих способов.
В итоге справа в защите мы отдали предпочтение Уокеру (как финалисту), а слева — Мехле (должен же быть в нашей сборной хоть один человек из Дании, раз уж
И да, схему в итоге пришлось поменять на 4−4−2, но ведь это же символическая сборная.