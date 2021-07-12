Символическая сборная Евро-2020: четыре англичанина и без Криштиану Роналду

Составление самых разных рейтингов — любимое развлечение после любого большого турнира. А, пожалуй, наиболее любимое — это конструирование символической сборной. Слово «конструирование» здесь не случайно — чаще всего это действительно похоже на игру в «Тетрис» и попытки впихнуть невпихиваемое.

Евро-2020, судя по настроениям в соцсетях, стал самым ярким, зрелищным и эмоциональным турниром за последние годы — среди чемпионатов Европы уж точно. ЧЕ-2016 и ЧЕ-2012 таких ощущений совершенно точно не вызывали. Куча захватывающих матчей и россыпь восхитительных игроков. В первую очередь, конечно, в группе атаки. Всех их хочется отметить, начинается поиск компромиссов: «А давайте крайнего нападающего поставим в полузащиту, и тогда еще одного центрфорварда на фланг, но тогда придется убирать кого-то из центра поля, а там тоже человек заслужил. Черт, и что же делать?».

В этот раз мы решили сделать проще. Попросили авторов «СЭ» назвать свой вариант символической сборной, желательно по схеме 4−3−3 — по ней весь турнир играли чемпионы Европы итальянцы, поэтому логично оттолкнуться от нее. Ну, а потом просто просуммировать голоса по позициям. У кого больше — тот и попадает в окончательный вариант.

Это помогло и до определенной степени структурировало процесс. Но, увы, полного консенсуса все равно не вышло. Например, слева в обороне Люк Шоу и Йоахим Мехле набрали одинаковое число голосов. Справа вообще обнаружилась уйма кандидатов — в лидерах оказались Дензел Дюмфрис и Кайл Уокер. В полузащите почти полное единодушие было только по Жоржиньо и Педри, а вот дальше — широчайший разброс, где никто не получил больше двух голосов. И да — голосуй не голосуй, а в атаке все равно анархия с целой группой звезд, получивших одинаковые баллы (Гарри Кейн, Патрик Шик и Федерико Кьеза; Криштиану Роналду и Рахим Стерлинг).

Отдавать предпочтение тому, кто по позиции лучше подходит для схемы? Или поменять расстановку, чтобы уместить всех и это не смотрелось совсем уж дико? Того, кто набрал больше голосов, и поставить на неродную позицию? Выбрать того, чья сборная прошла дальше? Или того, чье влияние на игру своей команды больше? Как ни крути, все равно получается вкусовщина, волюнтаризм и никакой объективности, даже если применить комбинацию всех этих способов.

В итоге справа в защите мы отдали предпочтение Уокеру (как финалисту), а слева — Мехле (должен же быть в нашей сборной хоть один человек из Дании, раз уж Пьер-Эмиль Хейбьерг недотянул в центре полузащиты). А в группе атаки после долгих споров место досталось Стерлингу, а не Криштиану Роналду. Португалец стал лучшим бомбардиром Евро, и вроде как этот факт нельзя игнорировать, но как-то уже и забылось, что он играл на турнире — Португалия вылетела в 1/8 финала. На счету Стерлинга — три победных гола, ассист на победный гол Кейна в четвертьфинале с Украиной, почти гол и заработанный пенальти (да-да, мы знаем, что он очень сомнительный) в полуфинале с Данией. Это кажется все же более весомым.