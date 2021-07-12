Травля после серии пенальти. Сборная Англии попала в расистский скандал

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Что произошло

В ночь на понедельник сборная Англии в финале чемпионата Европы по футболу проиграла команде Италии. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти итальянцы не реализовали две попытки, англичане — три.

В составе Англии 11-метровые не использовали трое темнокожих футболистов — Маркус Рэшфорд попал в штангу, а Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли переиграть голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

После матча Рэшфорд, Санчо и Сака подверглись оскорблениям на расовой почве в социальных сетях. В Манчестере вандалы также изрисовали граффити с изображением Рэшфорда, выступающего за «Манчестер Юнайтед».

Полиция расследует произошедшее

В полиции Лондона отметили, что знают «о ряде оскорбительных и расистских комментариев, направленных в адрес футболистов после финала Евро».

«Это абсолютно неприемлемо, мы не оставим это без внимания и начнем расследование», — сказано в сообщении.

В полиции Манчестера заявили, что расследован будет и инцидент с граффити с Рэшфордом.

«Футболисты не заслужили оскорблений»

В поддержку Рашфорда, Санчо и Сака высказались высокопоставленные политические деятели Великобритании.

Принц Уильям написал, что его «тошнит от расистских оскорблений». «Совершенно неприемлемо, что игрокам приходится терпеть такое отвратительное поведение. Это должно прекратиться сейчас, и все причастные должны быть привлечены к ответственности», — добавил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «эта сборная Англии заслуживает того, чтобы ее хвалили как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях». «Тем, кто несет ответственность за этот ужас, должно быть стыдно за себя», — уточнил политик.

«Наказание за расизм должно быть строгим»

Футбольная общественность также осудила оскорбления футболистов.

«УЕФА решительно осуждает отвратительные расистские оскорбления в адрес нескольких игроков сборной Англии в социальных сетях после финала Евро, которым нет места ни в футболе, ни в обществе. Мы поддерживаем игроков и призываем Футбольную ассоциацию Англии к самым строгим возможным наказаниям», — сказано в заявлении УЕФА.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт назвал произошедшее «непростительным».

«Нам противно, что некоторые представители нашей команды, которые отдали все силы, подверглись дискриминации. Мы поддерживаем наших игроков», — говорится в Twitter сборной Англии.

«Мы в очередной раз осуждаем расизм по отношению к целому ряду темнокожих игроков. Это должно прекратиться, власти и социальные сети должны принять меры, с помощью которых ежедневные оскорбления наших игроков прекратятся», — заявили в английском клубе «Арсенал», за который играет Сака.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) отметили, что организация «в очередной раз потрясена оскорблениями в интернете, от которых приходится страдать футболистам». «Вместе мы можем ясно дать понять всем, что здесь нет места расизму — ни в футболе, ни где-либо еще», — говорится в сообщении.