«Иди сюда, сынок». Момент с финала Евро стал вирусным в сети

Сборная Италии — чемпион Европы! Команда Роберто Манчини переиграла Англию на «Уэмбли» в серии пенальти, о которой болельщики и журналисты будут вспоминать ещё долго. Но этот финал запомнится нам ещё и новым мемом.

На последних минутах, когда счёт уже был 1:1, англичане получили шанс на опасный момент. Юный Букайо Сака обхитрил опытного Джорджо Кьеллини на фланге, не дал мячу уйти за боковую линию и собирался умчаться к воротам. У возрастного защитника, уступавшего сопернику в скорости, не оставалось выбора — пришлось фолить. Кьеллини схватил Саку за футболку и отправил его на газон. Вышло откровенно по-хамски, но эпизод получился ярким. И тут включилось народное творчество. Момент стал вирусным в сети. Ниже — подборка из лучших мемов на эту тему.



«Кьеллини спасает Саку от прыжка со скалы».