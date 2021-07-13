«Иди сюда, сынок». Момент с финала Евро стал вирусным в сети
Самый суровый фол чемпионата Европы.
Самый суровый фол чемпионата Европы.
Сборная Италии — чемпион Европы! Команда Роберто Манчини переиграла Англию на «Уэмбли» в серии пенальти, о которой болельщики и журналисты будут вспоминать ещё долго. Но этот финал запомнится нам ещё и новым мемом.
На последних минутах, когда счёт уже был 1:1, англичане получили шанс на опасный момент. Юный Букайо Сака обхитрил опытного Джорджо Кьеллини на фланге, не дал мячу уйти за боковую линию и собирался умчаться к воротам. У возрастного защитника, уступавшего сопернику в скорости, не оставалось выбора — пришлось фолить. Кьеллини схватил Саку за футболку и отправил его на газон. Вышло откровенно
«Кьеллини спасает Саку от прыжка со скалы».
«СуперКьеллини!».
«Ваше Величество, футбол возвращается домой!»
Кьеллини:
«Сака пытается выбраться с картины “Танец”, но Кьеллини тащит его назад».
«Кьеллини сказал Саке: «Иди сюда, сынок».
Ещё шутки про Саку и Кьеллини:
«Кьеллини нарушает правила на Саке».
Михаил Рождественский