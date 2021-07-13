Рэшфорд извинился за незабитый пенальти

«Я всегда готов бить пенальти, но что-то пошло не так. Я чувствовал, что подвел товарищей по команде. Чувствовал, что я всех подвел. Пенальти — это все, что меня просили сделать для команды. Я могу забивать пенальти, даже во сне, но почему не в этот раз? Это крутится у меня в голове снова и снова с тех пор, как я ударил по мячу, и, вероятно, нет слов, чтобы полностью описать, что я чувствую. Финал. 55 лет. Один пенальти. История. Все, что я могу сказать — извините. Я бы хотел, чтобы все прошло по-другому», — написал Рэшфорд в Instagram.

«Я вырос в спорте, и готов читать написанное обо мне. Будь то цвет моей кожи, место, где я вырос, или, в последнее время, то, как я провожу свободное время. Я могу принимать критику за мою игру постоянно, мой удар с пенальти был недостаточно хорош, я должен был забить, но я никогда не буду извиняться за то, кто я и откуда. Я не чувствовал гордости больше, чем с этими тремя львами на груди (форма сборной) и видя, как моя семья поддерживает меня в толпе из десятков тысяч человек. Я мечтала о таких днях. Сообщения, которые я получил сегодня, были просто ошеломляющими, и, увидев реакцию в Витингтоне, я едва сдержал слезы. Общины, которые всегда были рядом со мной, продолжают поддерживать меня. Я Маркус Рэшфорд, 23 года, чернокожий из Витингтона и Уайтеншо, Южный Манчестер. Если у меня больше ничего не будет, у меня есть это», — написал футболист.