Рэшфорд извинился за незабитый пенальти

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
00:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рэшфорд извинился за незабитый пенальти

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд извинился за нереализованную попытку в серии пенальти в финале чемпионата Европы по футболу с командой Италии.

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Источник: AFP 2021

ЕВРО-2020. Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд извинился за нереализованную попытку в серии пенальти в финале чемпионата Европы по футболу с командой Италии.

Финал ЕВРО-2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел в воскресенье на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Позднее британская газета Independent сообщила, что темнокожие игроки сборной Англии Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо, не реализовавшие 11-метровые удары, стали объектами травли в социальных сетях. УЕФА осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии в соцсетях и призвал к суровому наказанию виновных.

«Я всегда готов бить пенальти, но что-то пошло не так. Я чувствовал, что подвел товарищей по команде. Чувствовал, что я всех подвел. Пенальти — это все, что меня просили сделать для команды. Я могу забивать пенальти, даже во сне, но почему не в этот раз? Это крутится у меня в голове снова и снова с тех пор, как я ударил по мячу, и, вероятно, нет слов, чтобы полностью описать, что я чувствую. Финал. 55 лет. Один пенальти. История. Все, что я могу сказать — извините. Я бы хотел, чтобы все прошло по-другому», — написал Рэшфорд в Instagram.

«Я вырос в спорте, и готов читать написанное обо мне. Будь то цвет моей кожи, место, где я вырос, или, в последнее время, то, как я провожу свободное время. Я могу принимать критику за мою игру постоянно, мой удар с пенальти был недостаточно хорош, я должен был забить, но я никогда не буду извиняться за то, кто я и откуда. Я не чувствовал гордости больше, чем с этими тремя львами на груди (форма сборной) и видя, как моя семья поддерживает меня в толпе из десятков тысяч человек. Я мечтала о таких днях. Сообщения, которые я получил сегодня, были просто ошеломляющими, и, увидев реакцию в Витингтоне, я едва сдержал слезы. Общины, которые всегда были рядом со мной, продолжают поддерживать меня. Я Маркус Рэшфорд, 23 года, чернокожий из Витингтона и Уайтеншо, Южный Манчестер. Если у меня больше ничего не будет, у меня есть это», — написал футболист.

Италия
1:1
По пенальти: 3:2Основное время: 1:1 (0:1)
Англия
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История чемпионатов Европы
1964
Испания
1
Испания
Испания
2
СССР
СССР
3
Венгрия
Венгрия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
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