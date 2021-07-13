Рэшфорд извинился за незабитый пенальти
Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд извинился за нереализованную попытку в серии пенальти в финале чемпионата Европы по футболу с командой Италии.
Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд извинился за нереализованную попытку в серии пенальти в финале чемпионата Европы по футболу с командой Италии.
ЕВРО-2020. Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд извинился за нереализованную попытку в серии пенальти в финале чемпионата Европы по футболу с командой Италии.
Финал ЕВРО-2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел в воскресенье на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Позднее британская газета Independent сообщила, что темнокожие игроки сборной Англии Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо, не реализовавшие 11-метровые удары, стали объектами травли в социальных сетях. УЕФА осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии в соцсетях и призвал к суровому наказанию виновных.
«Я всегда готов бить пенальти, но
«Я вырос в спорте, и готов читать написанное обо мне. Будь то цвет моей кожи, место, где я вырос, или, в последнее время, то, как я провожу свободное время. Я могу принимать критику за мою игру постоянно, мой удар с пенальти был недостаточно хорош, я должен был забить, но я никогда не буду извиняться за то, кто я и откуда. Я не чувствовал гордости больше, чем с этими тремя львами на груди (форма сборной) и видя, как моя семья поддерживает меня в толпе из десятков тысяч человек. Я мечтала о таких днях. Сообщения, которые я получил сегодня, были просто ошеломляющими, и, увидев реакцию в Витингтоне, я едва сдержал слезы. Общины, которые всегда были рядом со мной, продолжают поддерживать меня. Я Маркус Рэшфорд, 23 года, чернокожий из Витингтона и Уайтеншо, Южный Манчестер. Если у меня больше ничего не будет, у меня есть это», — написал футболист.