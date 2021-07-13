«Мы больше не можем терпеть расизм». Погба поддержал Рэшфорда, Санчо и Сака

«Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо, Букайо Сака, я горжусь вами. Иногда ты выигрываешь, иногда — проигрываешь. Вы набрались смелости, чтобы пробить пенальти, и проявили себя, чтобы помочь своей стране выйти в финал. Мы больше не можем терпеть расизм или поддерживать его, и мы никогда не прекратим борьбу с ним.



Парни, вы должны высоко держать головы и гордиться своей уверенностью. Вы являетесь примером этой прекрасной игры. Никогда не забывайте об этом. Гордитесь собой, мир футбола гордится вами!» — написал Погба в своём «Инстаграме».