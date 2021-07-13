Болельщики сборной Англии публикуют петиции с требованием переиграть финал Евро

31 фотография 31 фотография 31 фотография

Фанаты акцентируют внимание на том, что капитан итальянцев Джорджио Кьеллини должен был быть удален с поля за фол против Букайо Сака. В том эпизоде защитник сборной Италии открыто прихватил соперника, не дав тому убежать в потенциально опасную атаку. Арбитр встречи Бьорн Куйперс из Нидерландов показал футболисту желтую карточку.

«Кьеллини за это нарушение получил желтую карточку, хотя должен был быть удален с поля. Я твердо верю, что арбитр был предвзят и выступал в пользу Италии», — говорится в одной из петиций.