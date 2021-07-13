Болельщики сборной Англии публикуют петиции с требованием переиграть финал Евро

Фанаты акцентируют внимание на том, что капитан итальянцев Джорджио Кьеллини должен был быть удален с поля за фол против Букайо Сака. В том эпизоде защитник сборной Италии открыто прихватил соперника, не дав тому убежать в потенциально опасную атаку. Арбитр встречи Бьорн Куйперс из Нидерландов показал футболисту желтую карточку.
«Кьеллини за это нарушение получил желтую карточку, хотя должен был быть удален с поля. Я твердо верю, что арбитр был предвзят и выступал в пользу Италии», — говорится в одной из петиций.
Финальная встреча между сборными Англии и Италии, прошедшая 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась победой «скуадры адзурры» в серии послематчевых 11-метровых ударов — 1:1 (3:2).