Аргентина и Италия могут встретиться в матче континентальных чемпионов

Источник подчёркивает, что из-за календарного вопроса встречу Италии и Аргентины будет сложно провести в 2021 году. Однако в 2022 году проведение этого матча представляется весьма реальным.
Напомним, сборная Аргентина стала победителем Кубка Америки. В финальном матче турнира национальная команда Аргентины встречалась со сборной Бразилии. Игра прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана — Марио Филью» и завершилась победой аргентинцев со счётом 1:0.
Сборная Италии — новоиспечённый чемпион Европы. Матч финала Евро-2020 с Англией проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.