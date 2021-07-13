Некоторые игроки сборной Англии были в шоке от решения Саутгейта назначить Сака пятым пенальтистом (Daily Mail)

Daily Mail утверждает, что игроки сборной Англии были шокированы решением Саутгейта назначить Букайо Сака пятым пенальтистом. 19-летнего футболиста выбрали из-за его выдающегося показателя реализации пенальти на тренировках.
Саутгейт отслеживал работу игроков на протяжении всего минувшего сезона, в конце каждого занятия они пробивали 11-метровые. Ассистент тренера Стив Холланд зафиксировал каждую попытку каждого игрока, составив рейтинговую таблицу лучших пенальтистов. В частности, Сака бил пенальти лучше, чем Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо.
Многие игроки сборной Англии поддержали Сака, вчера его утешали на командном ужине. Но некоторые футболисты сборной Англии были поражены решением Саутгейта отдать пятый пенальти подростку, для которого финал Евро-2020 стал девятым матчем в сборной.