Стал известен порядок пенальтистов сборной Англии в финале Евро-2020
Стали известны подробности серии пенальти в финальном матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 пен).
Стали известны подробности серии пенальти в финальном матче чемпионата Европы — 2020 между сборными Италии и Англии (1:1, 3:2 пен).
Первыми у англичан били нападающий Гарри Кейн и защитник Гарри Магуайр — оба свои удары реализовали. Затем форвард Маркус Рашфорд попал с штангу, а полузащитники Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли переиграть вратаря.
Как сообщает Daily Mail, если бы Сака забил пятый пенальти, следом исполнять удар отправились бы хавбек Джек Грилиш, голкипер Джордан Пикфорд и полузащитник Калвин Филлипс. При этом нападающий Рахим Стерлинг отправился бы к точке не раньше девятой попытки.
Отмечается, что Пикфорд изначально был шестым в списке, но Грилиш вызвался пробить раньше и должен был занять его место.