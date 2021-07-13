«Ваши слова чуть не довели меня до слез». Фанаты затравили Рэшфорда и осквернили граффити с ним в Манчестере

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
15:24 (мск), источник: Sport24

«Ваши слова чуть не довели меня до слез». Фанаты затравили Рэшфорда и осквернили граффити с ним в Манчестере

За Маркуса заступились местные: закрыли хейт сердечками и добрыми пожеланиями.

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Источник: Reuters

Англия крайне тяжело перенесла поражение в финале Евро: после финального свистка фанаты отлавливали и избивали болельщиков сборной Италии на «Уэмбли» и оскорбляли в соцсетях тех, кто не забил пенальти. Рэшфорд, Санчо, Сака — за считанные минуты их соцсети накрыла лавина хейта и расистских оскорблений.

Травля осудило все британское сообщество: Кейн поддержал парней и сообщил, что сборная не нуждается в таких фанах, твиттер начал массовую чистку оскорблений (удалили более тысячи сообщений), а премьер-министр Борис Джонсон призвал хейтеров «заползти обратно в пещеру».

Спустя несколько часов после поражения от Италии медиа облетели кадры граффити с Рэшфордом в Манчестере, которое осквернили вандалы.

  • Маркус — очень влиятельная фигурой за пределами футбола в Англии в последние полтора года и заработал огромную похвалу, а также рыцарское звание за свои усилия в борьбе с детским голодом и бедностью.
  • Граффити с изображением игрока «Манчестер Юнайтед» можно найти недалеко от Копсон-стрит в центре южного пригорода Манчестера на стене кафе Coffee House.
Утром граффити заметили местные жители. Их реакция — восторг.

Они закрыли оскорбления черной пленкой. А поверх нее расклеили сердечки и записки с добрыми пожеланиями в адрес Маркуса. Сначала их было не так много, но спустя несколько часов это объединило целый район. Прямо сейчас на стене Рэшфорда сотни сердец и разноцветных стикеров.

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Сегодня Рэшфорд опубликовал подробный пост в инстаграме: выложил несколько фото (после промаха в финале, граффити с сердечками, письма со словами поддержки) и отреагировал на хейт.

«Я даже не знаю, с чего начать, и даже не знаю, как выразить словами то, что чувствую сейчас. У меня был трудный сезон, думаю, это было ясно всем, и я, вероятно, вышел в финал с неуверенностью в собственных силах. Я всегда пытался получить право бить пенальти, но в этот раз что-то пошло не так. Во время длительного забега я несколько раз засеменил, и, к сожалению, результат оказался не таким, как я хотел.

Мне казалось, что я подвел товарищей по команде. Мне казалось, что я всех подвел. Пенальти — это все, что меня просили внести для команды в тот вечер. Я могу забивать с 11 метров во сне, так почему не получилось тогда? Это крутилось у меня в голове снова и снова с тех пор, как я ударил по мячу, и, вероятно, нет слов, чтобы полностью описать, что это такое.

Финал. 55 лет. 1 пенальти. Вот такая история. Все, что я могу сказать, — извините. Я бы хотел, чтобы все прошло по-другому.

Пока я продолжаю извиняться, я хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Это лето было одним из лучших, и вы все сыграли в этом свою роль. Было построено нерушимое братство. Ваш успех — это мой успех. Ваши неудачи — мои. В последнее время спорт такой, что все чаще обсуждают цвет моей кожи или то, что я делаю за пределами футбольного поля. Меня можно критиковать за пенальти, но я никогда не буду извиняться за то, кто я и откуда.

Я не чувствовал гордости больше, чем носить трех львов на груди и видеть, как моя семья подбадривает меня в толпе из десятков тысяч человек. Я мечтал о таких днях. Читая сообщения сегодня, я едва не расплакался. Фанаты, которые всегда обнимали меня, продолжают поддерживать меня. Я Маркус Рэшфорд, 23 года, чернокожий из Витингтона и Уайтеншоу, Южный Манчестер. Если у меня больше ничего нет, у меня есть это. Спасибо за все добрые сообщения. Я вернусь сильнее. Мы вернемся сильнее", — написал Маркус.

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Маркуса поддержал и Оле-Гуннар Сульшер. Коуч «Юнайтед» заверил, что Рэшфорд обязательно пробьет пенальти за «МЮ», потому что умеет справляться с последствиями неудач.

Но, кажется, Англия переживет это поражение еще не скоро.

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1:1
По пенальти: 3:2Основное время: 1:1 (0:1)
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История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
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