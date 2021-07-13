«Ваши слова чуть не довели меня до слез». Фанаты затравили Рэшфорда и осквернили граффити с ним в Манчестере
За Маркуса заступились местные: закрыли хейт сердечками и добрыми пожеланиями.
За Маркуса заступились местные: закрыли хейт сердечками и добрыми пожеланиями.
Англия крайне тяжело перенесла поражение в финале Евро: после финального свистка фанаты отлавливали и избивали болельщиков сборной Италии на «Уэмбли» и оскорбляли в соцсетях тех, кто не забил пенальти. Рэшфорд, Санчо, Сака — за считанные минуты их соцсети накрыла лавина хейта и расистских оскорблений.
Травля осудило все британское сообщество: Кейн поддержал парней и сообщил, что сборная не нуждается в таких фанах, твиттер начал массовую чистку оскорблений (удалили более тысячи сообщений), а
Спустя несколько часов после поражения от Италии медиа облетели кадры граффити с Рэшфордом в Манчестере, которое осквернили вандалы.
Они закрыли оскорбления черной пленкой. А поверх нее расклеили сердечки и записки с добрыми пожеланиями в адрес Маркуса. Сначала их было не так много, но спустя несколько часов это объединило целый район. Прямо сейчас на стене Рэшфорда сотни сердец и разноцветных стикеров.
Сегодня Рэшфорд опубликовал подробный пост в инстаграме: выложил несколько фото (после промаха в финале, граффити с сердечками, письма со словами поддержки) и отреагировал на хейт.
«Я даже не знаю, с чего начать, и даже не знаю, как выразить словами то, что чувствую сейчас. У меня был трудный сезон, думаю, это было ясно всем, и я, вероятно, вышел в финал с неуверенностью в собственных силах. Я всегда пытался получить право бить пенальти, но в этот раз
Мне казалось, что я подвел товарищей по команде. Мне казалось, что я всех подвел. Пенальти — это все, что меня просили внести для команды в тот вечер. Я могу забивать с 11 метров во сне, так почему не получилось тогда? Это крутилось у меня в голове снова и снова с тех пор, как я ударил по мячу, и, вероятно, нет слов, чтобы полностью описать, что это такое.
Пока я продолжаю извиняться, я хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Это лето было одним из лучших, и вы все сыграли в этом свою роль. Было построено нерушимое братство. Ваш успех — это мой успех. Ваши неудачи — мои. В последнее время спорт такой, что все чаще обсуждают цвет моей кожи или то, что я делаю за пределами футбольного поля. Меня можно критиковать за пенальти, но я никогда не буду извиняться за то, кто я и откуда.
Я не чувствовал гордости больше, чем носить трех львов на груди и видеть, как моя семья подбадривает меня в толпе из десятков тысяч человек. Я мечтал о таких днях. Читая сообщения сегодня, я едва не расплакался. Фанаты, которые всегда обнимали меня, продолжают поддерживать меня. Я Маркус Рэшфорд, 23 года, чернокожий из Витингтона и Уайтеншоу, Южный Манчестер. Если у меня больше ничего нет, у меня есть это. Спасибо за все добрые сообщения. Я вернусь сильнее. Мы вернемся сильнее", — написал Маркус.
Маркуса поддержал и
Но, кажется, Англия переживет это поражение еще не скоро.