«Ваши слова чуть не довели меня до слез». Фанаты затравили Рэшфорда и осквернили граффити с ним в Манчестере

Англия крайне тяжело перенесла поражение в финале Евро: после финального свистка фанаты отлавливали и избивали болельщиков сборной Италии на «Уэмбли» и оскорбляли в соцсетях тех, кто не забил пенальти. Рэшфорд, Санчо, Сака — за считанные минуты их соцсети накрыла лавина хейта и расистских оскорблений.

Травля осудило все британское сообщество: Кейн поддержал парней и сообщил, что сборная не нуждается в таких фанах, твиттер начал массовую чистку оскорблений (удалили более тысячи сообщений), а премьер-министр Борис Джонсон призвал хейтеров «заползти обратно в пещеру».

Спустя несколько часов после поражения от Италии медиа облетели кадры граффити с Рэшфордом в Манчестере, которое осквернили вандалы.

Маркус — очень влиятельная фигурой за пределами футбола в Англии в последние полтора года и заработал огромную похвалу, а также рыцарское звание за свои усилия в борьбе с детским голодом и бедностью.

Граффити с изображением игрока «Манчестер Юнайтед» можно найти недалеко от Копсон-стрит в центре южного пригорода Манчестера на стене кафе Coffee House.

Утром граффити заметили местные жители. Их реакция — восторг.

Они закрыли оскорбления черной пленкой. А поверх нее расклеили сердечки и записки с добрыми пожеланиями в адрес Маркуса. Сначала их было не так много, но спустя несколько часов это объединило целый район. Прямо сейчас на стене Рэшфорда сотни сердец и разноцветных стикеров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRPB7wIrJWn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRPB7wIrJWn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRPB7wIrJWn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Спорт24 (@sport24ru)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRRBJ8RsORE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRRBJ8RsORE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRRBJ8RsORE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Woolfie (@danwoolfie)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сегодня Рэшфорд опубликовал подробный пост в инстаграме: выложил несколько фото (после промаха в финале, граффити с сердечками, письма со словами поддержки) и отреагировал на хейт.

«Я даже не знаю, с чего начать, и даже не знаю, как выразить словами то, что чувствую сейчас. У меня был трудный сезон, думаю, это было ясно всем, и я, вероятно, вышел в финал с неуверенностью в собственных силах. Я всегда пытался получить право бить пенальти, но в этот раз что-то пошло не так. Во время длительного забега я несколько раз засеменил, и, к сожалению, результат оказался не таким, как я хотел.



Мне казалось, что я подвел товарищей по команде. Мне казалось, что я всех подвел. Пенальти — это все, что меня просили внести для команды в тот вечер. Я могу забивать с 11 метров во сне, так почему не получилось тогда? Это крутилось у меня в голове снова и снова с тех пор, как я ударил по мячу, и, вероятно, нет слов, чтобы полностью описать, что это такое.

Финал. 55 лет. 1 пенальти. Вот такая история. Все, что я могу сказать, — извините. Я бы хотел, чтобы все прошло по-другому.

Пока я продолжаю извиняться, я хочу поблагодарить своих товарищей по команде. Это лето было одним из лучших, и вы все сыграли в этом свою роль. Было построено нерушимое братство. Ваш успех — это мой успех. Ваши неудачи — мои. В последнее время спорт такой, что все чаще обсуждают цвет моей кожи или то, что я делаю за пределами футбольного поля. Меня можно критиковать за пенальти, но я никогда не буду извиняться за то, кто я и откуда.



Я не чувствовал гордости больше, чем носить трех львов на груди и видеть, как моя семья подбадривает меня в толпе из десятков тысяч человек. Я мечтал о таких днях. Читая сообщения сегодня, я едва не расплакался. Фанаты, которые всегда обнимали меня, продолжают поддерживать меня. Я Маркус Рэшфорд, 23 года, чернокожий из Витингтона и Уайтеншоу, Южный Манчестер. Если у меня больше ничего нет, у меня есть это. Спасибо за все добрые сообщения. Я вернусь сильнее. Мы вернемся сильнее", — написал Маркус.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRPWb3Ysf-2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRPWb3Ysf-2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRPWb3Ysf-2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Marcus Rashford MBE (@marcusrashford)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Маркуса поддержал и Оле-Гуннар Сульшер. Коуч «Юнайтед» заверил, что Рэшфорд обязательно пробьет пенальти за «МЮ», потому что умеет справляться с последствиями неудач.