Гол Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов претендует на звание лучшего на Евро

ТАСС, 13 июля. Гол полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу претендует на звание лучшего на турнире. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

Сборная Украины в той встрече, которая проходила в Амстердаме, проиграла команде Нидерландов со счетом 2:3. Ярмоленко забил гол на 75-й минуте матча. Футболист принял участие в пяти матчах турнира и забил два гола.

Также в список попали голы итальянца Лоренцо Инсинье в ворота сборной Бельгии в четвертьфинале, француза Поля Погба швейцарцам в матче 1/8 финала, хорвата Луки Модрича шотландцам на групповом этапе, бельгийца Кевина Де Брёйне датчанам во встрече группы B, чеха Патрика Шика шотландцам в группе D, датчанина Миккеля Дамсгора англичанам в полуфинале, испанца Альваро Мораты итальянцам и итальянца Федерико Кьезы испанцам в матче ½ финала, а также португальца Криштиану Роналду венграм во встрече группы F.