Фанат посвятил тату несостоявшейся победе сборной Англии на Евро

Он рассказал, что после победы команды в полуфинале турнира он был настолько уверен в том, что англичане станут чемпионами Европы, что решился набить тату с трофеем и фразой «Англия — чемпион Евро-2020».

Фанат добавил, что записался к мастеру, находясь в состоянии алкогольного опьянения, однако несмотря на поражение сборной, он не собирается удалять рисунок.

В финале Евро сборная Англии проиграла национальной команде Италии в послематчевой серии пенальти со счетом 3:2. Три промаха совершили игроки англичан Маркус Рэшфорд, Букайо Сака и Джейдон Санчо.