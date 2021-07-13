УЕФА возбудил дело против футбольной ассоциации Англии после финала Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций выдвинул следующие обвинения против ассоциации: вторжение болельщиков на поле, бросание предметов фанатами, шумное поведение фанатов сборной Англии во время исполнения государственного гимна Италии, зажигание фейерверков болельщиками.

Отдельно инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведёт расследование событий с участием болельщиков, которые произошли на стадионе и вокруг него.

Ранее УЕФА выступил с осуждением беспорядков, произошедших в Лондоне перед финалом чемпионата Европы.