Моуринью назвал сборную Франции лучшей командой Евро-2020

«Из-за своего высокомерия Франция упустила возможность выиграть еще один турнир, стать и чемпионом мира, и Европы. У этой команды невероятный потенциал. Сравнивать ее по талантам с другими командами невозможно. Сборная Франции лучше, чем Англия, лучше, чем Италия, но футбол их наказал. И это было заслужено», — цитирует TalkSPORT Моуринью.