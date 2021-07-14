Кьеллини признался, что «проклял» Сака перед пенальти в финале ЕВРО-2020

Сборная Италии победила в финале Евро-2020 команду Англии в серии пенальти. Сака был одним из трех футболистов сборной Англии, кто не реализовал 11-метровый.
Как сообщил Кьеллини ESPN Argentina, незадолго до того, как Сака пробил по мячу, он закричал: «Кирикочо», — слово, которое десятилетиями использовалось футболистами для обозначения неудач противников. На видеозаписи, опубликованной УЕФА, также видно, что Кьеллини выкрикивает это слово.
Хуан Карлос Кирикочо, согласно некоторым версиям этой истории, в 80-е годы активно поддерживал аргентинский «Эстудиантес». Болельщик даже присутствовал на некоторых тренировках клуба, но главный тренер команды Карлос Билардо начал замечать, что его игроки загадочным образом получали травмы всякий раз, когда Кирикочо приходил на тренировочные занятия. Как гласит легенда, после этого Билардо посоветовал Кирикочо посещать тренировки соперников, а «Эстудиантес» в 1982—1983 годах стал чемпионом Аргентины.