Россия больше всех потратила на проведение Евро-2020. Финансовые итоги турнира

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
13:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия больше всех потратила на проведение Евро-2020. Финансовые итоги турнира

Подсчитали затраты городов и доходы победителей.

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Источник: РИА "Новости"

Продолжаем подводить итоги чемпионата Европы — 2020 — на этот раз финансовые.

Призовые

Изначально общая сумма призовых на Евро должна была составить ~373 280 572 евро, но из-за пандемии коронавируса, из-за которой турнир пришлось перенести на год, а число зрителей на трибунах значительно уменьшить, сократилось до ~332 968 611 евро.

Для сравнения, как было раньше:

  • 1992: 28 млн евро
  • 1996: 66 млн евро
  • 2000: 76 млн евро
  • 2004: 129 млн евро
  • 2008: 184 млн евро
  • 2012: 196 млн евро
  • 2016: 301 млн евро
  • 2020: 332 млн евро.

Распределили нынешние призовые так:

  • ~9 361 268 евро получила каждая страна за попадание в групповой этап;
  • ~1 006 336 евро — за победу, ~503 168 евро — за ничью;
  • ~1,5 млн евро за попадание в 1/8;
  • ~2,5 млн евро за выход в ¼;
  • чуть больше 5 млн евро за полуфинал;
  • чуть больше 8 млн евро — за победу в финале.
Получается, Россия заработала ~10,3 млн евро — попадание в группу + одна победа.

Италия, не проиграв на турнире не одного матча и победив в финале, — ~ 23 млн евро.

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Тут нужно отметить: деньги получает федерация, а потом уже сама их распределяет, решая, выплачивать игрокам бонусы или нет.

Потери

Пока нет точных данных, но по прогнозам города-участники потеряли порядка 194 млн евро из-за всех ограничений.

Доходы

Больше всех заработал Лондон (пока цифра только приблизительная — 27,3 млн евро), на втором месте располагается Санкт-Петербург с 25,7 млн евро (из-за дополнительных матчей, которые достались российскому городу после невозможности Дублина принять турнир, доход увеличился примерно на 13,3 млн евро), а на третьем Будапешт с ~20 млн евро.

УЕФА, по оценкам Forbes, должен был заработать за турнир чуть больше 2 млрд евро.

Расходы

На первом месте по затратам на проведение турнира располагается Санкт-Петербург с рекордными 39,3 млн евро (3,5 млрд рублей).

Это в 4 раза больше, чем потратил Лондон и Рим. Для сравнения: на проведение чемпионата мира — 2018 город потратил 129 млрд рублей, большая часть которых ушла на строительства стадиона на Крестовском острове и «реконструкцию» транспортной инфраструктуры.

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Основные статьи расходов в этот раз включают в себя:

  • мероприятия по подготовке и проведению Евро;
  • информационные и пиар-кампании;
  • волонтёрские программы;
  • мероприятия, связанные с заявочной книгой, правительственными гарантиями и требованиями УЕФА.

В смете, подготовленной и утвержденной Правительством Санкт-Петербурга в конце 2019 года, указано, что большая часть трат пошла на «реализацию мероприятий оргкомитета Евро-2020, включая мероприятия в области устойчивого развития, мероприятия по продвижению чемпионата Европы по футболу» (30 млн евро или же 2,6 млрд рублей из федерального бюджета).

  • На проведение матчей и приём гостей — 10 млн евро.
  • На организацию фан-зон — почти 4 млн евро.
  • На FAN-ID — 4 млн евро.

Остальное «по мелочи»: украшение города (780 тысяч евро), организация транспортной доступности для болельщиков (595 тысяч евро), меры безопасности (256 тысяч евро).

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Список городов по затратам:

  • Санкт-Петербург — 39,3 млн евро;
  • Мюнхен — 15,6 млн евро;
  • Лондон — 11,6 млн евро;
  • Будапешт — 11,2 млн евро;
  • Рим — 10 млн евро;
  • Севилья — 5,45 млн евро;
  • Глазго — 4,3 млн евро;
  • Бухарест — 2,8 млн евро;
  • Копенгаген — 2,4 млн евро.

Хоть где-то мы первые.

Полина Куимова

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1976
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1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
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