Россия больше всех потратила на проведение Евро-2020. Финансовые итоги турнира

Продолжаем подводить итоги чемпионата Европы — 2020 — на этот раз финансовые.
Призовые
Изначально общая сумма призовых на Евро должна была составить ~373 280 572 евро, но из-за пандемии коронавируса, из-за которой турнир пришлось перенести на год, а число зрителей на трибунах значительно уменьшить, сократилось до ~332 968 611 евро.
Для сравнения, как было раньше:
- 1992: 28 млн евро
- 1996: 66 млн евро
- 2000: 76 млн евро
- 2004: 129 млн евро
- 2008: 184 млн евро
- 2012: 196 млн евро
- 2016: 301 млн евро
- 2020: 332 млн евро.
Распределили нынешние призовые так:
- ~9 361 268 евро получила каждая страна за попадание в групповой этап;
- ~1 006 336 евро — за победу, ~503 168 евро — за ничью;
- ~1,5 млн евро за попадание в 1/8;
- ~2,5 млн евро за выход в ¼;
- чуть больше 5 млн евро за полуфинал;
- чуть больше 8 млн евро — за победу в финале.
Получается, Россия заработала ~10,3 млн евро — попадание в группу + одна победа.
Италия, не проиграв на турнире не одного матча и победив в финале, — ~ 23 млн евро.
Во время загрузки произошла ошибка.
Тут нужно отметить: деньги получает федерация, а потом уже сама их распределяет, решая, выплачивать игрокам бонусы или нет.
Потери
Пока нет точных данных, но по прогнозам города-участники потеряли порядка 194 млн евро из-за всех ограничений.
Доходы
Больше всех заработал Лондон (пока цифра только приблизительная — 27,3 млн евро), на втором месте располагается Санкт-Петербург с 25,7 млн евро (из-за дополнительных матчей, которые достались российскому городу после невозможности Дублина принять турнир, доход увеличился примерно на 13,3 млн евро), а на третьем Будапешт с ~20 млн евро.
УЕФА, по оценкам Forbes, должен был заработать за турнир чуть больше 2 млрд евро.
Расходы
На первом месте по затратам на проведение турнира располагается Санкт-Петербург с рекордными 39,3 млн евро (3,5 млрд рублей).
Это в 4 раза больше, чем потратил Лондон и Рим. Для сравнения: на проведение чемпионата мира — 2018 город потратил 129 млрд рублей, большая часть которых ушла на строительства стадиона на Крестовском острове и «реконструкцию» транспортной инфраструктуры.
Во время загрузки произошла ошибка.
Основные статьи расходов в этот раз включают в себя:
- мероприятия по подготовке и проведению Евро;
- информационные и пиар-кампании;
- волонтёрские программы;
- мероприятия, связанные с заявочной книгой, правительственными гарантиями и требованиями УЕФА.
В смете, подготовленной и утвержденной Правительством Санкт-Петербурга в конце 2019 года, указано, что большая часть трат пошла на «реализацию мероприятий оргкомитета Евро-2020, включая мероприятия в области устойчивого развития, мероприятия по продвижению чемпионата Европы по футболу» (30 млн евро или же 2,6 млрд рублей из федерального бюджета).
- На проведение матчей и приём гостей — 10 млн евро.
- На организацию фан-зон — почти 4 млн евро.
- На FAN-ID — 4 млн евро.
Остальное «по мелочи»: украшение города (780 тысяч евро), организация транспортной доступности для болельщиков (595 тысяч евро), меры безопасности (256 тысяч евро).
Во время загрузки произошла ошибка.
Список городов по затратам:
- Санкт-Петербург — 39,3 млн евро;
- Мюнхен — 15,6 млн евро;
- Лондон — 11,6 млн евро;
- Будапешт — 11,2 млн евро;
- Рим — 10 млн евро;
- Севилья — 5,45 млн евро;
- Глазго — 4,3 млн евро;
- Бухарест — 2,8 млн евро;
- Копенгаген — 2,4 млн евро.