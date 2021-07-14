Дзюба возглавил рейтинг доверия спортсменам у россиян, Овечкин — 3-й, Тарасова — 6-я, Большунов — 8-й

Рейтинг возглавил футболист Артем Дзюба. На втором месте — двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева. Замкнул тройку хоккеист Александр Овечкин.

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На 4-м месте — боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, на 5-м — трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк, на 6-м — заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

На седьмом месте в рейтинге идет двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, на 8-м — чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов, на 9-м — призер Игр гимнаст Алексей Бондаренко, на 10-м — боксер Константин Цзю.