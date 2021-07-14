Дзюба возглавил рейтинг доверия спортсменам у россиян, Овечкин — 3-й, Тарасова — 6-я, Большунов — 8-й
Исследовательский холдинг «Ромир» назвал десятку спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием у россиян.
Исследовательский холдинг «Ромир» назвал десятку спортсменов, которые пользуются наибольшим доверием у россиян.
Рейтинг возглавил футболист Артем Дзюба. На втором месте — двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева. Замкнул тройку хоккеист Александр Овечкин.
На 4-м месте — боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, на 5-м — трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк, на 6-м — заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
На седьмом месте в рейтинге идет двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, на 8-м — чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов, на 9-м — призер Игр гимнаст Алексей Бондаренко, на 10-м — боксер Константин Цзю.
В опросе приняли участие 2400 человек. Респондентам предлагалось назвать семь человек, которым они доверяют больше всего, варианты ответа не предлагались.