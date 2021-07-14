ТВ-аудитория матчей чемпионата Европы в России составила более 32 млн человек

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 32 миллионов человек наблюдали за трансляциями матчей чемпионата Европы по футболу на российских телеканалах. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, предоставленные ТАСС.

В финале турнире, который состоялся 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», сборная Италии одержала победу над командой Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

В компании Mediascope отметили, что в исследовании указаны данные по аудитории «все 4+» в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Эти данные сопоставимы примерно половине населения страны.

Матчи чемпионата Европы в России показывали три канала — Первый, «Россия-1» и «Матч ТВ». Накопленный охват трансляций 51 игры турнира на всех каналах, в том числе показов игр в записи, составил 32,313 млн телезрителей (смотревших хотя бы 10 минут из всех матчей).

Охват топ-10 матчей Евро у телезрителей

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B и не вышла в плей-офф турнира. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела поражения от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

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Матчи россиян на турнире транслировали Первый канал и ВГТРК. Стартовую встречу команды на турнире против сборной Бельгии в прямом эфире на канале «Россия-1» посмотрели 9,398 млн человек (смотревших телепрограмму минимум одну минуту). Две оставшиеся игры, в которых сборная России одержала победу и потерпела поражение, показывал Первый канал. За встречей национальной команды со сборной Финляндии наблюдали 8,735 млн телезрителей. Игру против датчан, в которой россияне потерпели второе крупное поражение на турнире, смотрели 10,044 млн человек.

Финальный матч Евро транслировался на канале «Россия-1». Охват прямой трансляции игры составил 10,950 млн телезрителей. Встреча между сборными Италии и Англии с запасом стала самой популярной трансляцией турнира, отрыв от второго места по этому показателю составил 906 тыс. телезрителей. На втором месте расположилась игра группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и России, тройку лучших замкнула первая встреча россиян на турнире, в которой они крупно уступили команде Бельгии.

Четвертое место заняла встреча ¼ финала между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 по пенальти, 9,307 млн телезрителей), пятое — игра группового этапа Финляндия — Россия. Полуфинальные матчи Англия — Дания (2:1 дополнительное время, 8,564 млн телезрителей) и Италия — Испания (1:1, 4:2 по пенальти, 8,364 млн телезрителей) расположились на шестой и восьмой позициях соответственно. Между этими встречами, на седьмой строчке, находится игра 1/8 финала с участием сборных Англии и Германии (2:0, 8,365 млн телезрителей).

Девятое и десятое места заняли матч группового этапа между сборными Дании и Бельгии (1:2, 8,036 млн телезрителей) и встреча ¼ финала Чехия — Дания (1:2, 7,844 млн телезрителей).

Десятка самых популярных игр Евро по аудитории

В исследовании Mediascope также представлены данные по аудитории всех матчей чемпионата Европы (смотревших хотя бы 10 минут). Восемь из 10 игр в этом списке совпадают с десяткой лучших по охвату. Перечень лучших игр по охват у выглядит следующим образом:

Италия — Англия (5,5 млн телезрителей) Россия — Дания (4,7 млн) Бельгия — Россия (4,3 млн) Италия — Испания (4 млн) Англия — Дания (3,9 млн) Финляндия — Россия (3,5 млн) Украина — Англия (3,3 млн) Швейцария — Испания (2,97 млн) Англия — Германия (2,93 млн) Бельгия — Италия (2,92 млн)