Патрик Шик стал автором самого красивого гола Евро-2020
Гол чешского футболиста Патрика Шика в ворота команды Шотландии признан самым красивым забитым мячом на чемпионате Европы-2020, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Гол чешского футболиста Патрика Шика в ворота команды Шотландии признан самым красивым забитым мячом на чемпионате Европы-2020, сообщается на официальном сайте УЕФА.
Шик поразил ворота сборной Шотландии в матче группового этапа Евро-2020 (2:0) с расстояния более чем 45 метров, и этот гол стал самым дальним в истории чемпионатов Европы.
Десятка претендентов на звание лучшего гола Евро была определена техническими наблюдателями УЕФА, а победитель в номинации — путем голосования болельщиков на официальном сайте организации, в котором поучаствовали около 800 тысяч респондентов.
Другими претендентами на звание автора самого красивого гола Евро-2020 были:
Лоренцо Инсинье в матче Италия — Бельгия (2:1),
Андрей Ярмоленко, Нидерланды — Украина (3:2),
Криштиану Роналду, Венгрия — Португалия (0:3),
Кевин де Брейне, Дания — Бельгия (1:2),
Лука Модрич, Хорватия — Шотландия (3:1),
Поль Погба, Франция — Швейцария (3:3, пен. 4:5),
Федерико Кьеза, Италия — Испания (1:1, пен. 4:2),
Альваро Мората, Италия — Испания (1:1, пен. 4:2),
Миккель Дамсгор, Англия — Дания (2:1).