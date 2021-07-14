Карасев о поддержке: Для судейской профессии это несвойственно. О нас обычно хорошо не говорят. Я счастлив
Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о впечатлениях от работы на Евро-2020.
Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о впечатлениях от работы на Евро-2020.
«Евро — мощь, только позитивные эмоции. Что в 2016 году, что сейчас, тем более удалось больше отсудить. Доволен всей своей командой, отработали качественно. Для ассистентов Гаврилина и Демешко это был первый опыт, приходилось с ними разговаривать, представляю, как им было сложно.
Спасибо всем, что поддерживаете. Такого раньше не было, вообще, для судейской профессии это несвойственно. О нас обычно хорошо не говорят. А тут столько комплиментов! Я счастлив.
Я лучший арбитр в России? Не знаю, не признавался им в последние несколько лет.
Приятно, что получаем назначения, в УЕФА нам доверяют. Но прошедший турнир — не вершина. Я не работал ни на четвертьфинале Евро, ни на полуфинале, ни на финале. Есть к чему стремиться.
Я звезда? Нет. Хочется судить значимые матчи. А на улице и перед Евро узнавали, подходили, никакого негатива не было", — сказал Карасев.
Карасев работал на 6 матчах Евро. Россиянин был главным судьей на играх группового этапа Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2), а также на матче 1/8 финала между Чехией и Нидерландами (2:0).
В качестве резервного судьи он обслуживал матчи Австрии с Северной Македонией на групповом этапе, Чехии с Данией в ¼ финала и Италии с Испанией в полуфинале.