Карасев о поддержке: Для судейской профессии это несвойственно. О нас обычно хорошо не говорят. Я счастлив

«Евро — мощь, только позитивные эмоции. Что в 2016 году, что сейчас, тем более удалось больше отсудить. Доволен всей своей командой, отработали качественно. Для ассистентов Гаврилина и Демешко это был первый опыт, приходилось с ними разговаривать, представляю, как им было сложно.



Спасибо всем, что поддерживаете. Такого раньше не было, вообще, для судейской профессии это несвойственно. О нас обычно хорошо не говорят. А тут столько комплиментов! Я счастлив.



Я лучший арбитр в России? Не знаю, не признавался им в последние несколько лет.