Карасев о поддержке: Для судейской профессии это несвойственно. О нас обычно хорошо не говорят. Я счастлив

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
22:03 (мск), источник: Sports.Ru

Карасев о поддержке: Для судейской профессии это несвойственно. О нас обычно хорошо не говорят. Я счастлив

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о впечатлениях от работы на Евро-2020.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Карасев: В УЕФА были довольны нашей судейской бригадой

«Евро — мощь, только позитивные эмоции. Что в 2016 году, что сейчас, тем более удалось больше отсудить. Доволен всей своей командой, отработали качественно. Для ассистентов Гаврилина и Демешко это был первый опыт, приходилось с ними разговаривать, представляю, как им было сложно.

Спасибо всем, что поддерживаете. Такого раньше не было, вообще, для судейской профессии это несвойственно. О нас обычно хорошо не говорят. А тут столько комплиментов! Я счастлив.

Я лучший арбитр в России? Не знаю, не признавался им в последние несколько лет.

Читайте также
Виктор Кашшаи: Получил много положительных отзывов о бригаде Карасева от европейских судей

Приятно, что получаем назначения, в УЕФА нам доверяют. Но прошедший турнир — не вершина. Я не работал ни на четвертьфинале Евро, ни на полуфинале, ни на финале. Есть к чему стремиться.

Я звезда? Нет. Хочется судить значимые матчи. А на улице и перед Евро узнавали, подходили, никакого негатива не было", — сказал Карасев.

Карасев работал на 6 матчах Евро. Россиянин был главным судьей на играх группового этапа Италия — Швейцария (3:0) и Германия — Венгрия (2:2), а также на матче 1/8 финала между Чехией и Нидерландами (2:0).

В качестве резервного судьи он обслуживал матчи Австрии с Северной Македонией на групповом этапе, Чехии с Данией в ¼ финала и Италии с Испанией в полуфинале.

 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Главные темы
Россия снова тратит больше всех. Подводим финансовые итоги Евро
Герои нации. 19 коротких историй успеха игроков сборной Италии
Дзюба и еще пять игроков, которые могут уйти вслед за Черчесовым
Сергей Карасев: Евро — мощь, только позитивные эмоции
Дзюба возглавил рейтинг доверия спортсменам у россиян, Овечкин — 3-й, Тарасова — 6-я, Большунов — 8-й
«Челси» предложил за Кьезу 100 млн евро — это стартовая сумма. «Ювентус» отказался от переговоров
Кьеллини признался, что «проклял» Сака перед пенальти в финале ЕВРО-2020
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Моуринью назвал сборную Франции лучшей командой Евро-2020
Станислав Черчесов выступил с обращением к болельщикам сборной России
УЕФА возбудил дело против футбольной ассоциации Англии после финала Евро-2020
Фанат посвятил тату несостоявшейся победе сборной Англии на Евро
Гол Ярмоленко в ворота сборной Нидерландов претендует на звание лучшего на Евро
Появилось видео речи Манчини перед финалом Евро-2020
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Сборная Италии привезла кубок домой
«Ваши слова чуть не довели меня до слез». Фанаты затравили Рэшфорда и осквернили граффити с ним в Манчестере
Представлена официальная символическая сборная Евро-2020
Стал известен порядок пенальтистов сборной Англии в финале Евро-2020
Уткин: отстаньте от Дзюбы. Его слова о Манчини справедливы
Некоторые игроки сборной Англии были в шоке от решения Саутгейта назначить Сака пятым пенальтистом (Daily Mail)
Аргентина и Италия могут встретиться в матче континентальных чемпионов
Принц Уильям высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии
Болельщики сборной Англии публикуют петиции с требованием переиграть финал Евро
Викторина
Как внимательно вы смотрели Евро?
Бонуччи и Кьеллини ни разу не были обыграны за весь чемпионат Европы — 2020
«Мы больше не можем терпеть расизм». Погба поддержал Рэшфорда, Санчо и Сака
«Иди сюда, сынок». Момент с финала Евро стал вирусным в сети
Рэшфорд извинился за незабитый пенальти
Травля после серии пенальти. Сборная Англии попала в расистский скандал
Символическая сборная Евро-2020: четыре англичанина и без Криштиану Роналду
Мостовой не согласен с решением признать Доннарумму лучшим игроком Евро-2020
Тина Канделаки назвала годовой доход «Матч ТВ»
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
31Италия — чемпион Европы!
21Англия впервые вышла в финал Евро
21Сборная Италии вышла в финал Евро-2020
14Англия не пустила Украину в полуфинал ЧЕ
24Дания пробилась в полуфинал Евро
38Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал
24Испания в серии пенальти обыграла Швейцарию
14Станислав Черчесов: лучшие кадры карьеры
45Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
15Англия выбила Германию с Евро
Почему Россия не вышла из группы? Можно ли сравнить речь Дзюбы и капитана венгров? Что дальше? Интервью Кузяева
Twitter удалил оскорбительные комментарии в адрес игроков сборной Англии
В Госдуме призвали запретить спортивные мероприятия в Англии из-за поведения местных болельщиков
Дзюба оказался лучшим в борьбе на втором этаже на Евро-2020
Кота Ахилла пригласили стать оракулом на финале Лиги чемпионов 2022 года в Петербурге
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Гарет Саутгейт не собирается покидать пост главного тренера сборной Англии
Пятнадцать человек пострадали в Милане в ходе празднования победы Италии
Британский премьер осудил расистские оскорбления в адрес игроков сборной Англии
Италия не спала всю ночь: атмосферное видео из Рима, Милана и других городов после победы на Евро
Cборная Италии спела национальный гимн в автобусе после победы на Евро-2020
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь