Джейдон Санчо: В расистских оскорблениях нет ничего нового

Финал Евро-2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел в воскресенье на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти.
Позднее британская газета Independent сообщила, что темнокожие игроки сборной Англии Санчо, Маркус Рэшфорд и Букайо Сака, не реализовавшие 11-метровые удары, стали объектами травли в социальных сетях.
«Я не собираюсь притворяться и говорить, что не видел расистских оскорблений, которые я и мои братья Маркус и Букайо получили после игры, но, к сожалению, в этом нет ничего нового.
Как общество, мы должны работать лучше и привлекать этих людей к ответственности», — написал Санчо на своей странице в Instagram.
«Ненависть никогда не победит. (Говорю) всем молодым людям, которые подверглись подобным оскорблениям: «Держите голову высоко и продолжайте преследовать мечту».
Я горжусь этой сборной Англии и тем, как мы объединили всю страну за 18 месяцев, которые были трудными для многих людей. Как бы мы ни хотели выиграть турнир, мы извлечем уроки из этого опыта в будущем", — добавил он.
Санчо также принес извинения за нереализованный пенальти. «Это, безусловно, худшее чувство, которое я испытывал за всю свою карьеру. Я был готов и уверен в себе (перед ударом), это момент, о котором вы мечтали в детстве, поэтому я играю в футбол. Это те сложные ситуации, в которых ты как футболист хочешь оказаться.
Раньше я забивал пенальти на клубном уровне, я тренировал их бесчисленное количество раз как за клуб, так и за сборную, поэтому я выбрал угол, но на этот раз забить не удалось», — отметил футболист.