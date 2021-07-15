Джейдон Санчо: В расистских оскорблениях нет ничего нового

Финал Евро-2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел в воскресенье на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти.

Позднее британская газета Independent сообщила, что темнокожие игроки сборной Англии Санчо, Маркус Рэшфорд и Букайо Сака, не реализовавшие 11-метровые удары, стали объектами травли в социальных сетях.

«Я не собираюсь притворяться и говорить, что не видел расистских оскорблений, которые я и мои братья Маркус и Букайо получили после игры, но, к сожалению, в этом нет ничего нового.



Как общество, мы должны работать лучше и привлекать этих людей к ответственности», — написал Санчо на своей странице в Instagram.

«Ненависть никогда не победит. (Говорю) всем молодым людям, которые подверглись подобным оскорблениям: «Держите голову высоко и продолжайте преследовать мечту».

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Я горжусь этой сборной Англии и тем, как мы объединили всю страну за 18 месяцев, которые были трудными для многих людей. Как бы мы ни хотели выиграть турнир, мы извлечем уроки из этого опыта в будущем", — добавил он.