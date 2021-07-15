Джейдон Санчо: В расистских оскорблениях нет ничего нового

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
00:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джейдон Санчо: В расистских оскорблениях нет ничего нового

Полузащитник сборной Англии по футболу Джейдон Санчо призвал привлечь к ответственности людей, допустивших оскорбления на почве расизма после финала чемпионата Европы, отметив, что высказывания болельщиков его не удивили.

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Источник: Reuters
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Финал Евро-2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, прошел в воскресенье на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти.

Позднее британская газета Independent сообщила, что темнокожие игроки сборной Англии Санчо, Маркус Рэшфорд и Букайо Сака, не реализовавшие 11-метровые удары, стали объектами травли в социальных сетях.

«Я не собираюсь притворяться и говорить, что не видел расистских оскорблений, которые я и мои братья Маркус и Букайо получили после игры, но, к сожалению, в этом нет ничего нового.

Как общество, мы должны работать лучше и привлекать этих людей к ответственности», — написал Санчо на своей странице в Instagram.

«Ненависть никогда не победит. (Говорю) всем молодым людям, которые подверглись подобным оскорблениям: «Держите голову высоко и продолжайте преследовать мечту».

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Я горжусь этой сборной Англии и тем, как мы объединили всю страну за 18 месяцев, которые были трудными для многих людей. Как бы мы ни хотели выиграть турнир, мы извлечем уроки из этого опыта в будущем", — добавил он.

Санчо также принес извинения за нереализованный пенальти. «Это, безусловно, худшее чувство, которое я испытывал за всю свою карьеру. Я был готов и уверен в себе (перед ударом), это момент, о котором вы мечтали в детстве, поэтому я играю в футбол. Это те сложные ситуации, в которых ты как футболист хочешь оказаться.

Раньше я забивал пенальти на клубном уровне, я тренировал их бесчисленное количество раз как за клуб, так и за сборную, поэтому я выбрал угол, но на этот раз забить не удалось», — отметил футболист.

Италия
1:1
По пенальти: 3:2Основное время: 1:1 (0:1)
Англия
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Португалия
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Португалия
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Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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