Футболисты сборной Англии получили более 12 тыс. оскорбительных сообщений во время Евро

Как сообщает Daily Mail, в ходе турнира и после поражения в решающем матче игроки английской национальной команды суммарно получили свыше 12,5 тысяч негативных сообщений в социальных сетях. В них содержались оскорбления на расовой и религиозной почве, а также угрозы, в том числе членам семьи.