Футболисты сборной Англии получили более 12 тыс. оскорбительных сообщений во время Евро
Футболисты сборной Англии подверглись серьёзной критике во время чемпионата Европы — 2020, несмотря на выход в финал.
Футболисты сборной Англии подверглись серьёзной критике во время чемпионата Европы — 2020, несмотря на выход в финал.
Как сообщает Daily Mail, в ходе турнира и после поражения в решающем матче игроки английской национальной команды суммарно получили свыше 12,5 тысяч негативных сообщений в социальных сетях. В них содержались оскорбления на расовой и религиозной почве, а также угрозы, в том числе членам семьи.
Сборная Англии на Евро-2020 заняла первое место в группе с Хорватией, Чехией и Шотландией. В