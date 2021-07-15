Наш человек — чемпион Европы. Интервью тренера сборной Италии и «Зенита»

— Перед стартом турнира Италию точно не считали главным фаворитом Евро. И вот победа, причем абсолютно заслуженная. В чем секрет успеха?

— Роберто Манчини сразу, как только принял команду, не побоялся публично заявить, что собирается выиграть Евро. Однако ему ведь никто не поверил!

Так что с самого начала к нам — особенно на фоне провала в отборе на ЧМ-2018 — относились как к сборной, от которой не надо ждать чудес. И как-то так естественным образом получилось, что с первых матчей Италия стала выходить на поле в удовольствие и без какого-то сильного внешнего давления. Случались, разумеется, отдельные неудачные матчи, но в целом дела шли хорошо. Ребята добивались результата и добавляли в уверенности в себе. Так и родилась внушительная серия без поражений.

Мы подошли с ней к Евро, а на самом турнире вновь обошлись без лишнего психологического пресса. Роберто наверняка держал в голове именно первое место, но над командой это никак не довлело. От игры к игре мы спокойно, без намека на психоз, готовились к каждому конкретному сопернику, а не к гипотетическому финалу мечты.

Мыслей о том, что этот матч проходной, а этот — важный, у нас в головах не сидело, недаром не самая, казалось бы, нужная победа над Уэльсом оказалась так важна в психологическом плане. Групповой турнир прошли на одном дыхании, но мы знали, что дальше придется намного труднее.

Роберто Манчини | Источник: Reuters

Очень сложной стала 1/8 финала против Австрии, однако в итоге успех на этой стадии показал, что помимо красивой игры у нынешней сборной Италии есть еще и крепкий характер. Уверенность в своих силах крепла по мере приближения к финалу. Да, с той же Испанией в полуфинале пришлось очень трудно. Но перед серией пенальти я был уверен, что ребята не дрогнут.

В решающий момент финала против Англии у меня возникло такое же чувство. Отсутствие повышенного внешнего давления, большая раскрепощенность для столь важного турнира, уверенность в своих силах, радость от своего футбола, чувство плеча, взаимозаменяемость, удивительное единение всего коллектива плюс фортуна, конечно, — все это сошлось для нас на Евро-2020.

— Больше месяца «Скуадра адзурра» провела в так называемом антиковидном «пузыре». Как в подобной изоляции не сойти с ума, а, наоборот, выдать такой эмоциональный всплеск?

— Я бы провел аналогию с детским спортивным лагерем. Представьте себе длинную смену, в ходе которой все с удовольствием общаются друг с другом и не устают от этого.

— Но такое возможно лишь в детстве — и то не факт.

— Видите, я же говорю, что на чемпионате Европы для нас сошлось абсолютно все! Нельзя ведь сказать, что Италия была самой сильной командой на турнире — если брать всякие рейтинги и прочее. Но золото взяли именно мы. Причем действительно совершенно заслуженно.

Значит, учли все детали, из которых и складывается общий успех. И его заслужили все — от Манчини до администраторов нашей делегации. А еще обратите внимание, как продуктивно любой выходивший у нас на замену подменял уходящего с поля. Да, у кого-то получилось лучше, у кого-то чуть хуже, но абсолютно у всех присутствовала моральная готовность, уверенность в себе и в товарище. Такое не вырабатывается за один день — это итог работы на протяжении трех лет.

31 фотография 31 фотография 31 фотография Италия — чемпион Европы!

— Неужели давление на вас совсем не росло по мере продвижения по турнирной сетке? Ведь вся Италия начала сходить с ума от своей сборной буквально со старта, влюбилась в нее по уши и в итоге стала ждать только победы.

— Так мы-то все время находились в том самом «пузыре». Контакты с внешним миром свелись к минимуму. Нет, понятно, что интернет, телевидение и газеты бурлили, но личного общения с нашими болельщиками практически не происходило.

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В Риме допустимая заполняемость на Олимпийском стадионе оказалась невелика, на выездных матчах нас поддерживало не так много народу. А уж в финале на «Уэмбли» численное превосходство англичан над итальянскими тифози получилось огромным. И шок по итогам серии пенальти на арене получился огромным. У меня до сих пор перед глазами стоит то, как британцы массово покидают трибуны перед награждением. Спасибо, конечно, тем нашим соотечественникам, которые нас поддержали на «Уэмбли»!

Ну, а то, какое большое дело сделано для всей страны, мы смогли оценить уже только после возвращения в Рим. Когда автобус с командой ехал по бурлящему городу, вот тогда и пришло настоящее осознание того, что сотворила команда! Хотя мы все равно до конца еще этого, наверное, не поняли.

— Каков, на ваш взгляд, главный урок этого турнира, если отталкиваться именно от примера сборной Италии?

— При наличии определенного набора качественных футболистов выигрывают не те, кто выше в рейтинге УЕФА или ФИФА и у кого больше звезд в составе, а те, кто морально, психологически и физически лучше готов к борьбе на данном конкретном временном отрезке. При этом не надо считать себя слабее других, нужно достойно и самоотверженно делать то, что ты умеешь. Именно поэтому наша сборная и вся страна стали на Евро единым целым, хотя команда и провела весь плей-офф за пределами Италии.

Наши ребята поймали кураж на фоне укреплявшейся от матча к матчу уверенности в своих силах, и этот сигнал, как мы теперь видим, четко дошел до всех наших сограждан. Команда влюбила в себя всех еще до того, как взяла чемпионский титул.

Вот только расслабляться нельзя. На стадии плей-офф Евро-2020 был очень сильный подбор участников, и практически каждый из них мог добраться до финала при ином стечении обстоятельств. Это говорит о том, что уровень конкуренции в Старом Свете очень высок, поэтому дальше сборной Италии придется сложнее, ведь теперь все с особым настроем станут выходить против действующего чемпиона Европы.