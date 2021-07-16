Расистский скандал в Британии: за посты о темнокожих футболистах задержаны пятеро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м
Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Сев. Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Сев. Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
18.06ЗавершенШвеция1Словакия0
Группа D
тв
18.06ЗавершенХорватия1Чехия1
Группа D
тв
18.06ЗавершенАнглия0Шотландия0
Группа F
тв
19.06ЗавершенВенгрия1Франция1
Группа F
тв
19.06ЗавершенПортугалия2Германия4
Группа E
тв
19.06ЗавершенИспания1Польша1
Группа A
тв
20.06ЗавершенШвейцария3Турция1
Группа A
тв
20.06ЗавершенИталия1Уэльс0
Группа C
тв
21.06ЗавершенУкраина0Австрия1
Группа C
тв
21.06ЗавершенСев. Македония0Нидерланды3
Группа B
тв
21.06ЗавершенФинляндия0Бельгия2
Группа B
тв
21.06ЗавершенРоссия1Дания4
Группа D
тв
22.06ЗавершенЧехия0Англия1
Группа D
тв
22.06ЗавершенХорватия3Шотландия1
Группа E
тв
23.06ЗавершенСловакия0Испания5
Группа E
тв
23.06ЗавершенШвеция3Польша2
Группа F
тв
23.06ЗавершенГермания2Венгрия2
Группа F
тв
23.06ЗавершенПортугалия2Франция2
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенУэльс0Дания4
1/8 финала
тв
26.06ЗавершенДоп. времяИталия2Австрия1
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенНидерланды0Чехия2
1/8 финала
тв
27.06ЗавершенБельгия1Португалия0
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенДоп. времяХорватия3Испания5
1/8 финала
тв
28.06ЗавершенПенальтиФранция3 (4)Швейцария3 (5)
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенАнглия2Германия0
1/8 финала
тв
29.06ЗавершенДоп. времяШвеция1Украина2
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенПенальтиШвейцария1 (1)Испания1 (3)
1/4 финала
тв
2.07ЗавершенБельгия1Италия2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенЧехия1Дания2
1/4 финала
тв
3.07ЗавершенУкраина0Англия4
1/2 финала
тв
6.07ЗавершенПенальтиИталия1 (4)Испания1 (2)
1/2 финала
тв
7.07ЗавершенДоп. времяАнглия2Дания1
Финал
тв
11.07ЗавершенПенальтиИталия1 (3)Англия1 (2)
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
39
2
Дания
33
3
Финляндия
33
4
Россия
33
Группа A
1
Италия
39
2
Уэльс
34
3
Швейцария
34
4
Турция
30
Группа C
1
Нидерланды
39
2
Австрия
36
3
Украина
33
4
Сев. Македония
30
Группа D
1
Англия
37
2
Хорватия
34
3
Чехия
34
4
Шотландия
31
Группа E
1
Швеция
37
2
Испания
35
3
Словакия
33
4
Польша
31
Группа F
1
Франция
35
2
Германия
34
3
Португалия
34
4
Венгрия
32
09:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Расистский скандал в Британии: за посты о темнокожих футболистах задержаны пятеро

В Британии пять человек задержаны за расистские высказывания в интернете.

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Источник: Reuters
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Предполагается, что эти люди опубликовали в соцсетях расистские оскорбления в адрес темнокожих игроков сборной Англии после ее поражения в матче с Италией в финале чемпионата Европы по футболу.

Ранее глава подразделения по расследованию связанных с футболом преступлений Марк Робертс заявил, что расследовать будут каждую жалобу на расистские твиты. «Если мы узнаем, что вы совершили это преступление, мы выследим вас, и вам придется столкнуться с серьезными последствиями ваших постыдных действий», — сказал он.

По словам Робертса, полиция тесно сотрудничает с социальными сетями, которые предоставляют ей данные тех, кто публикует расистские посты. В четверг это подтвердили в компании Facebook, добавив, что удалили из соцсетей 25 млн комментариев, содержавших «язык ненависти».

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Расследование по эпизодам расизма в интернете продолжается: в адрес Маркуса Рашфорда, Букайо Саки и Джейдона Санчо после финала Евро-2020, который Англия проиграла по итогам серии пенальти, было написано около двух тысяч расистских твитов. Полиция посылает запросы в администрации соцсетей, которые предоставляют ей данные запостивших оскорбления. Затем эту информацию спускают в региональные подразделения полиции, которые проводят задержания.

На данный момент полиция направила в Facebook, Twitter и другие компании уже несколько десятков таких запросов.

Задержания прошли в нескольких районах Англии, однако о задержанных известно немного. Вероятно, большинство из них мужчины. Последним был задержан 42-летний мужчина из графства Чешир, но позже его отпустили до выяснения обстоятельств. Также были задержаны 37-летний житель пригорода Манчестера и 50-летний житель графства Вустер, но они также пока отпущены на свободу.

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Как борются с околофутбольной ненавистью

Менее чем через час после поражения англичан неизвестные синей краской расписали граффити с изображением Маркуса Рашфорда в пригороде Манчестера, где вырос футболист. Позже на стене появились слова поддержки. | Источник: BBC News Русская служба

Задержанным предъявляются обвинения по разным статьям — от нарушения закона о вредоносных коммуникациях (наказывается сроком до двух лет заключения, штрафом, или и тем и другим, до возбуждения расовой ненависти (до семи лет заключения.).

Менее чем через час после поражения англичан неизвестные синей краской расписали граффити с изображением Маркуса Рашфорда в пригороде Манчестера, где вырос футболист. Позже на стене появились слова поддержки.

Чиновники, члены парламента, представители полиции и политики, включая премьер-министра Бориса Джонсона, выражали возмущение в связи с потоком расизма, который обрушился на троих игроков. На сайте Change.org более миллиона человек подписали петицию с требованием «пожизненно запретить виновным в расистских оскорблениях — в интернете или вне его — ходить на футбольные матчи в Англии».

Скандал из-за  расизма

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Еще один жест в поддержку игроков сделала администрация заповедника Эксмур на западе Британии — после общественного голосования они назвали Рашфордом первого бобра, родившегося в заповеднике за 400 лет.

Расизм во время чемпионата стал причиной еще нескольких скандалов. Крупная компания по торговле недвижимостью Savilles начала внутреннее расследование в отношении своего сотрудника, размещавшего расистские комментарии в ходе матча.

Борис Джонсон в среду заявил, что правительство распространит действие запретов на посещение игр на тех, кто позволил себе расистские высказывания в интернете. Соцсети, которые не удаляют их, могут быть оштрафованы на сумму до 10% их годовой прибыли, добавил он.

После финала Чемпионата Европы 11 июля в стране было зафиксировано 897 правонарушений, тем или иным образом связанных с футболом, 264 человека арестованы. Всего за время «Евро-2020» таких инцидентов произошло 2344, а задержано в связи с ними было 630 человек.

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Италия
1:1
По пенальти: 3:2Основное время: 1:1 (0:1)
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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
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